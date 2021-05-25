В Калужской области иностранца оштрафовали на 40 миллионов рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Калужской области суд вынес приговор иностранцу, которого признали виновным в даче взятки сотруднику ФСБ. Передача одного миллиона рублей в салоне автомобиля проходила 7 октября 2020 года под контролем оперативников, сообщили во вторник, 25 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 2 октября 2020 года сотрудники федеральной службы безопасности выявили не менее 18 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на предприятии в Калужской области, учредителем которой является иностранный гражданин, и находящихся на территории Российской Федерации нелегально, - пояснили в СК. - Подсудимый предложил сотруднику ФСБ взятку за непривлечение к административной ответственности за выявленные правонарушения. О поступившем коррупционном предложении сотрудник заранее сообщил руководству, и передача денег происходила под контролем регионального УФСБ. 7 октября 2020 года в Калуге при передаче взятки в размере одного миллиона рублей взяткодатель был задержан с поличным.

Суд оштрафовал виновника на 65 миллионов рублей. Однако с учетом того, что мужчина содержался под стражей с момента задержания, он должен выплатить 40 миллионов рублей.