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В Калужской области иностранца оштрафовали на 40 миллионов рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.05.2021 16:06 2 572
В Калужской области иностранца оштрафовали на 40 миллионов рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Калужской области суд вынес приговор иностранцу, которого признали виновным в даче взятки сотруднику ФСБ. Передача одного миллиона рублей в салоне автомобиля проходила 7 октября 2020 года под контролем оперативников, сообщили во вторник, 25 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 2 октября 2020 года сотрудники федеральной службы безопасности выявили не менее 18 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на предприятии в Калужской области, учредителем которой является иностранный гражданин, и находящихся на территории Российской Федерации нелегально, - пояснили в СК. - Подсудимый предложил сотруднику ФСБ взятку за непривлечение к административной ответственности за выявленные правонарушения. О поступившем коррупционном предложении сотрудник заранее сообщил руководству, и передача денег происходила под контролем регионального УФСБ. 7 октября 2020 года в Калуге при передаче взятки в размере одного миллиона рублей взяткодатель был задержан с поличным.

Суд оштрафовал виновника на 65 миллионов рублей. Однако с учетом того, что мужчина содержался под стражей с момента задержания, он должен выплатить 40 миллионов рублей.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.05.2021 16:06 2 572
Тэги: криминал фсб следственный комитет
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