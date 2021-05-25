В Калуге купол бывшего рынка остался без стен

В Калуге продолжается снос бывшего здания рынка на улице Марата. К 25 мая купол остался без стен.

Как мы уже сообщали, снести купол планируется к середине июня. Заместитель директора государственного казенного учреждения Калужской области «Управление капитального строительства» Валерий МОРОЗОВ рассказывал:

- Экскаватор с длинной стрелой и клещами будет по элементам разбирать купол, двигаясь от центра к краям, тем самым разрушая его сверху. Железобетонные блоки конструкции будут перегрызаться специальными клещами. Так будет безопаснее, а также получится избежать облако пыли и частей строения.

В июне планируется закончить снос сооружения. А в середине лета начнется закладка фундамента для нового здания, в котором разместиться Калужский ТЮЗ.

Все, что осталось от бывшего рынка, к 24 мая 2021 года.