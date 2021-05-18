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Главные новости в Калужской области 18 мая: снос рынка, отставка министра, правила для выпускных

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.05.2021 19:00 0 193
Главные новости в Калужской области 18 мая: снос рынка, отставка министра, правила для выпускных

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 18 мая.

Конец рынка

В Калуге начали сносить здания вокруг купольного рынка. Вскоре не станет и главного строения. На месте пустовавших последние четыре года помещений должно начаться строительство Театра юного зрителя. Хотя в соцсетях до сих пор часто встречаются комментарий калужан, что рынок нужно вернуть на это место.

Отставка министра

Министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев ушел в отставку. Как рассказал сегодня губернатор Владислав Шапша, такое решение принял сам Цкаев. Он вернется работать в БСМП Калуги. А кто возглавит региональный Минздрав, пока не сообщается. Ждем новостей о назначении уже в среду.

Выпускные с родителями

Родителям калужских выпускников разрешили посетить праздничные мероприятия в школах и детских садах. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил подобные мероприятия с участием взрослых до 2022 года, но с ведомством удалось договориться. Подробности здесь.

Дело за танк

Как мы уже рассказывали, в Калуге осквернили памятник воинам Красной армии на Московской площади. На танке Т-34 закрасили красные звезды и фамилию Сталина, на постаменте нарисовали запрещенный нацистский символ. Утром во вторник УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

Жертвы коронавируса

Накануне двое жителей Калужской области скончались от коронавируса. А сегодня в нашем регионе подтвердили еще три смерти. Всего с начала пандемии COVID-19 болезнь, по официальным данным, убила 327 человек.

Охрана в школах

Девять погибших, более 20 раненых – 11 мая 19-летний негодяй устроил беспорядочную стрельбу в гимназии № 175 Казани. Эта трагедия стала поводом еще раз обсудить, насколько качественно в наших школах решены вопросы безопасности. Кто и как защищает калужские школы?

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.05.2021 19:00 0 193
Тэги: общество обзор новостей
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