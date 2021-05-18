Трое жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 327, сообщили KP40 во вторник, 18 мая, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 54 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 025.
Выздоровели еще 65 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 33 303 калужанина.
На лечении остается 1395 человек.
По всей России за сутки выявлены 8183 случая коронавируса. За весь период - 4 957 756. Выписан за сутки – 8972, за весь период – 4 572 226. За последние сутки умерли 364 человека, за все время – 116 575.
Тем временем
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