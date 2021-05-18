Власти Калужской области разрешили присутствие родителей на выпускных вечерах в школах и детских садах
В Калужской области родители смогут присутствовать на выпускных вечерах в школах и детских садах. Утром во вторник, 18 мая, об этом объявил губернатор Владислав ШАПША.
- Было много вопросов и беспокойств по поводу «Последних звонков», выпускных вечеров в школах и детских садах, возможности участия родителей в них. Понимаем, насколько это важные события в жизни детей и родителей, - отметил глава региона. - Но и ситуацию с коронавирусом надо учитывать.
По словам Шапши, по согласованию с Роспотребнадзором последние звонки и выпускные вечера могут пройти с участием родителей, но при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.
При каких условиях родители смогут посетить выпускные вечера в школах и детских садах:
- термометрия на входе в школы;
- обработка рук антисептиками;
- строгое соблюдение масочного режима;
- соблюдение социальной дистанции.
- А если погода позволит, то праздники лучше провести на открытом воздухе, - подчеркнул губернатор.
Ранее, напомним, сообщалось, что Роспотребнадзор запретил присутствие родителей на мероприятиях в школах и садах до 2022 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!