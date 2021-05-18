Власти Калужской области разрешили присутствие родителей на выпускных вечерах в школах и детских садах

В Калужской области родители смогут присутствовать на выпускных вечерах в школах и детских садах. Утром во вторник, 18 мая, об этом объявил губернатор Владислав ШАПША.

- Было много вопросов и беспокойств по поводу «Последних звонков», выпускных вечеров в школах и детских садах, возможности участия родителей в них. Понимаем, насколько это важные события в жизни детей и родителей, - отметил глава региона. - Но и ситуацию с коронавирусом надо учитывать.

По словам Шапши, по согласованию с Роспотребнадзором последние звонки и выпускные вечера могут пройти с участием родителей, но при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

При каких условиях родители смогут посетить выпускные вечера в школах и детских садах:

термометрия на входе в школы;

обработка рук антисептиками;

строгое соблюдение масочного режима;

соблюдение социальной дистанции.

- А если погода позволит, то праздники лучше провести на открытом воздухе, - подчеркнул губернатор.

Ранее, напомним, сообщалось, что Роспотребнадзор запретил присутствие родителей на мероприятиях в школах и садах до 2022 года.