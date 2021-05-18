Последствия стрельбы в Казани: кто и как защищает калужские школы

Девять погибших, более 20 раненых – 11 мая 19-летний негодяй устроил беспорядочную стрельбу в гимназии № 175 г. Казани. Эта трагедия стала поводом еще раз обсудить, насколько качественно в наших школах решены вопросы безопасности.

«Чтобы даже муха не проскочила!»

После случившегося в Казани руководители разных уровней традиционно принялись искать ответы на хрестоматийные вопросы, кто виноват и что делать. В списке профилактических мер – ужесточение контроля за оборотом оружия, отмена моратория на смертную казнь, создание списков неблагонадежных школьников и, конечно, усиление охраны школ. Сенатор Людмила НАРУСОВА в интервью федеральным СМИ заявила, что образовательные учреждения, где нет вооруженной охраны, следует закрывать.

Обеспечить школы вооруженной охраной просят чиновников и некоторые калужане.

- Пожалуйста, поставьте в школах квалифицированную охрану с оружием, чтобы даже муха не проскочила! Стало страшно отпускать детей в школу, - такое сообщение оставила в комментариях на странице губернатора Владислава ШАПШИ в соцсетях жительница Калуги.

На это сообщение тут же отреагировали специалисты министерства образования и науки Калужской области.

- В школах региона квалифицированная охрана: Росгвардия или частные охранные предприятия, – прокомментировали они. – У каждой охранной организации есть мобильные вооруженные группы быстрого реагирования. Никаких замечаний в адрес ЧОПа не поступало. Сотрудники охранной организации ответственно выполняют свою работу. Также в каждой школе есть ограждение, система видеонаблюдения.

Как охранник Лёша боролся с зеленым змием

Мнение родителей школьников по этому вопросу с мнением чиновников совпало лишь отчасти.

- В нашу школу без предварительного согласования с педагогом не попасть. Охранник уточняет имя, спрашивает документы, ставит пометку в журнале и только после этого пропускает, – рассказала нам Ирина, мама калужской школьницы.

- В нашей 46-й младшая школа учится в отдельном здании, это бывший детский сад. В последнее мое посещение там сидела бабушка вахтерша, и все, – говорит Анна, мама 10-летнего школьника.

Не в восторге от охраны и в некоторых калужских школах. Уже третий год эта услуга оплачивается из городского бюджета. Два года образовательные учреждения охраняла Росгвардия. Теперь это делает частное предприятие, выигравшее конкурс за почти 27 млн. рублей.

- За три с половиной месяца, что работает эта организация, у нас сменилось четыре охранника – сейчас работает пятый, – говорит директор школы № 5 г. Калуги Сергей ЗЕЛЕНОВ. – Первым пришел Михаил Сергеевич (его имя и имена других охранников изменены. – Прим. ред.) – хороший, добродушный старичок. Он отработал около месяца, а затем выяснилось, что медицинской справки, оформленной должным образом, у него нет. Прислали Пашу. Он проработал недели две-три. Все это время Паша боролся с зеленым змием. Иногда прямо с утра. В конце концов, зеленый змий победил, и я попросил Пашу, чтобы он больше не приходил в школу.

На следующий день на подмену Паше прислали Дмитрия. Он проработал у нас меньше недели, потом куда-то делся, мы толком и познакомиться не успели. Затем пришел Алексей. Он мне понравился. Интересный человек, ответственно относится к работе. Но и он продержался у нас недолго. Видимо, его тоже прислали к нам на подмену. Сейчас у нас уже недели три дежурит Петр Петрович. Надеюсь, хотя бы до конца учебного года доработает.

Профессия случайных людей

Мы пообщались с калужанином Владимиром, который работает школьным охранником почти 20 лет. Он тоже невысокого мнения о своих нынешних коллегах.

- Я лично общался с несколькими из них и точно знаю, что они не специалисты в охране школ от слова совсем, – уверяет наш собеседник. – Многие пришли в нашу профессию с улицы. Обучение, которое длится два месяца, они не проходили. Им просто выдали удостоверение, и все. Любая проверка это покажет. Это люди, которые ничего не умеют, не понимают, что они должны делать.

По мнению Владимира, в охранной деятельности так много случайных людей потому, что профессия сама по себе непрестижная и малооплачиваемая.

- Во всем мире охрана – это очень дорого. А у нас она оплачивается на уровне уборщицы. Статус – соответствующий. Знаю, что многие росгвардейцы воспринимали эту работу как понижение в звании и даже увольнялись, лишь бы не идти работать в школу.

Но на самом деле охранник – это не про посидеть, не про попить чай за кроссвордом. В нашей профессии много нюансов, особенно – в профессии школьного охранника. Здесь нужно не только иметь хорошую физическую подготовку, но и быть психологом, ведь каждый день нам приходится общаться с детьми, родителями. И самое главное – работать в школе нужно долго – тогда будет результат. Приходить сюда на неделю или на месяц нет смысла.

Крайние

Однако противостоять вооруженному преступнику школьный охранник не сможет – даже самый опытный и профессиональный, убежден Владимир.

- Противостоять вооруженному человеку может только вооруженный человек, – считает он. – Но, когда такие истории происходят, крайним звеном всегда оказываются школа и охрана.

Что касается предложения обеспечить школы вооруженной охраной, то Владимир считает, что это плохая идея.

- Там, где есть дети, вооруженных людей быть не должно. Человек с оружием – это крайне опасно.

С Владимиром солидарны и многие родители.

- Отморозок шел убивать с огнестрельным оружием. Как охранник может ему противостоять? – размышляет Арина, мама двоих детей-школьников. – Он не пропустит в школу постороннего, и это хорошо, но не человека с ружьем. Охранник, безусловно, может предотвратить много опасных ситуаций, но не эту.

Обвинять школу в плохой охране – это перекладывать проблему с больной головы на здоровую.

Беги – прячься – дерись

Практически все мои собеседники, с которыми я обсуждала эту тему, независимо друг от друга говорили: раз уж такая проблема существует, нужно научиться правильно реагировать на нее. И это должны быть не бюрократические отписки про усиление пропускного режима вроде тех, которые спустили на прошлой неделе чиновники.

- Давно уже говорят о том, что в школах нужно вводить должность заместителя директора по безопасности, – говорит Сергей Зеленов. – Возможно, это действительно необходимо. Но тогда это должен быть эксперт, профи – возможно, бывший военнослужащий, который разбирается в этих вопросах, а не человек, которого попросили посидеть.

- После трагедии в Казани я спросила у сына, как он будет вести себя в подобной ситуации, – рассказывает Анастасия, мама 11-летнего школьника. – Он вспомнил только про пожар и решил, что надо в окно прыгать. Это ужасно, что нет никакой информации о том, куда идти, что делать. А дети должны четко знать, как им действовать в том числе и в таких ситуациях.

- Мы знаем, как поступить при пожаре. А вот инструкций, что делать, столкнувшись с вооруженным террористом, у нас нет, а они нужны, – подтверждает Сергей Зеленов. – Мы должны быть к этому готовы. Но кто нас должен к этому готовить?

Ответ на этот вопрос, казалось бы, очевиден: есть же федеральное министерство образования, есть региональный минобр. В США после случаев стрельбы в школах правительство создало специальную инструкцию «run – hide – fight» (беги – прячься – дерись) о том, как действовать в тех или иных обстоятельствах.

Почему таких инструкций до сих пор нет у нас, непонятно. Возможно, кому-то из чиновников опасность до сих пор кажется преувеличенной.

Зато нам нет равных в мастерстве пускать пыль в глаза и создавать видимость «проделанной работы».

- Сын пришёл из школы, рассказывает: «Психолог сегодня проверяла, не психи ли мы. Сказала: если ответим плохо, то нас поставят на учёт на Бушмановке, и мы никогда не получим хорошую работу», – говорит Екатерина, мама шестиклассника.

Впрочем, месяца через полтора ажиотаж спадет, и все снова успокоятся. До следующего раза. Который, к сожалению, будет. И к которому мы снова окажемся не готовы.