В Калуге возбудили уголовное дело после осквернения памятника воинам Красной армии

Как мы уже рассказывали, в Калуге осквернили памятник воинам Красной армии на Московской площади. На танке Т-34 закрасили красные звезды и фамилию Сталина, на постаменте нарисовали запрещенный нацистский символ. Утром во вторник, 18 мая, УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

- По данному факту, по результатам проведенной проверки, подразделением дознания УМВД России по г. Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», - говорится в сообщении полиции. - Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправной деятельности.

Вандалу грозит до трех месяцев ареста.