В Калуге вандалы осквернили памятник воинам Красной Армии на Московской площади. В понедельник, 17 мая, об этом калужане сообщили в социальных сетях.

На танке закрасили красные звезды и фамилию Сталина.

На постаменте нарисовали запрещенный нацистский символ.

В УМВД по Калужской области прокомментировали, что по данному факту проводится проверка.

Танк Т-34 установили в Калуге в сквере Глаголева 5 ноября 1967 года. После этого место переименовали в сквер Ветеранов. Последняя реконструкция проходила в 2004 году. А в 2005 году, по просьбам ветеранов, на башне танка разместили надпись «За Родину. За Сталина!».

Напомним, пять лет назад, в мае 2016 года, кто-то нанес на постамент танка надпись «Adessa Не простим».

UPD. Владислав Шапша отреагировал на осквернение памятника в Калуге: «Это отвратительно, этому нет объяснения и оправдания!».