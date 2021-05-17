Владислав Шапша отреагировал на осквернение памятника в Калуге: «Это отвратительно, этому нет объяснения и оправдания!»

Как мы уже рассказывали, в Калуге на минувших выходных вандалы осквернили памятник воинам Красной Армии на Московской площади. Утром в понедельник ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Вандалы осквернили памятник на Московской площади в Калуге. Наш легендарный Танк Т-34. В такие минуты еще сильнее понимаешь чувства, с которыми наши ветераны рассказывают о том, как гнали прочь и давили фашистскую сволочь. Совершить такое мог только человек без сердца и без совести. Сейчас памятник уже приводят в порядок. На месте работает полиция. Вандал должен быть найден и наказан. Никому не позволим осквернять память о Великой Победе и подвиге нашего народа.