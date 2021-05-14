Главные новости в Калужской области 14 мая: строительство фонтана, пробки на Правом и болото вместо парка

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 14 мая.

Миллионы на фонтан

В парке на месте рынка на улице Марата в Калуге начинается строительство фонтана. Это сооружение обойдется в 82 миллиона рублей. Деньги дал один крупный банк в подарок к 650-летию города. Все работы должны завершиться к августу, когда и будет праздноваться день рождения Калуги.

Водителей просят потерпеть

На Тульском шоссе в Калуге ограничили движение из-за дорожных работ. Уже сегодня там собираются укладывать новый слой асфальта. Часть дороги будет перекрыта. Жителям Правого берега чиновники советуют ездить через Южный обход, чтобы не стоять в пробках.

Болото разрастается

Правый берег в Калуге уже давно стал городом в городе. Микрорайон разрастается с каждым днем. Он становится все больше похож на типичный город Московской области. С одним, наверное, исключением. Дома строятся, а вот нормального места отдыха жители Правгорода так и не получили. Ситуация может измениться уже в этом году. А пока же наш корреспондент прогулялся по Губернскому парку - крупнейшему по площади парку Калуги - и сделал вывод, что без резиновых сапог туда лучше не заходить.

Турынино в ожидании

Жители Турынино уже несколько лет ждут открытия новой поликлиники, которая будет располагаться в доме №79 на улице Советской. И все время власти заявляют, что медучреждение скоро начнет работать. О текущей ситуации сообщило министерство здравоохранения Калужской области.

«Фокус» на столб

Две похожие аварии произошли в разных частях Калуги с разницей в полтора часа. Водители автомобилей «Форд Фокус» не справились с управлением и врезались в столбы. На улице Фомушина пострадала 44-летняя женщина, а на Глаголева – двое мужчин.

Планы на выходные

На выходных в Калуге пройдет традиционная «Ночь музеев». Какие мероприятия запланированы в городе и куда стоит пойти? Все подробности в нашем обзоре.

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