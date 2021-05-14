COVID-19 9 Мая Афиша Самая стильная выпускница Клиника года
Главная Новости Общество
COVID-19 9 Мая Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

Главные новости в Калужской области 14 мая: строительство фонтана, пробки на Правом и болото вместо парка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 19:00 1 570
Главные новости в Калужской области 14 мая: строительство фонтана, пробки на Правом и болото вместо парка

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 14 мая.

Миллионы на фонтан

В парке на месте рынка на улице Марата в Калуге начинается строительство фонтана. Это сооружение обойдется в 82 миллиона рублей. Деньги дал один крупный банк в подарок к 650-летию города. Все работы должны завершиться к августу, когда и будет праздноваться день рождения Калуги.

Водителей просят потерпеть

На Тульском шоссе в Калуге ограничили движение из-за дорожных работ. Уже сегодня там собираются укладывать новый слой асфальта. Часть дороги будет перекрыта. Жителям Правого берега чиновники советуют ездить через Южный обход, чтобы не стоять в пробках.

Болото разрастается

Правый берег в Калуге уже давно стал городом в городе. Микрорайон разрастается с каждым днем. Он становится все больше похож на типичный город Московской области. С одним, наверное, исключением. Дома строятся, а вот нормального места отдыха жители Правгорода так и не получили. Ситуация может измениться уже в этом году. А пока же наш корреспондент прогулялся по Губернскому парку - крупнейшему по площади парку Калуги - и сделал вывод, что без резиновых сапог туда лучше не заходить.

Турынино в ожидании

Жители Турынино уже несколько лет ждут открытия новой поликлиники, которая будет располагаться в доме №79 на улице Советской. И все время власти заявляют, что медучреждение скоро начнет работать. О текущей ситуации сообщило министерство здравоохранения Калужской области.

«Фокус» на столб

Две похожие аварии произошли в разных частях Калуги с разницей в полтора часа. Водители автомобилей «Форд Фокус» не справились с управлением и врезались в столбы. На улице Фомушина пострадала 44-летняя женщина, а на Глаголева – двое мужчин.

Планы на выходные

На выходных в Калуге пройдет традиционная «Ночь музеев». Какие мероприятия запланированы в городе и куда стоит пойти? Все подробности в нашем обзоре.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 19:00 1 570
Тэги: общество обзор новостей
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужские пенсионеры получили постоянно действующую скидку на связь от МегаФона
Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Характеристики взрывозащищенных светодиодных светильников
KIA - двукратный номинант Гран-при «За рулем» 2021!
Покупка металлопроката в Челябинске

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru