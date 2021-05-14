Ночь музеев, «Перепляс», велогонка, хакатон. Чем калужанам развлечь себя в выходные
Как мы уже писали ранее, мы возродили калужскую афишу, которую вынуждены были закрыть в разгар пандемии.
А теперь мы возвращаемся к публикации наших традиционных обзоров самых интересных на наш взгляд событий выходных.
Начнем с «Ночи музеев», которая пройдет в нашем городе в субботу на четырех локациях.
Подробную афишу смотрите здесь: «Ночь музеев в Калуге»
Спортсменам, красавицам и просто любителям покрутить педали, наверняка понравится событие, которое пройдет в Калужском бору в субботу. Там в полдень стартует велогонка. Подробности – по ссылке «Велогонка на выбывание»
Любителей песни и пляски в эти выходные ждут в городском парке культуры и отдыха. Там состоится открытие проекта «Лето в городском парке». Подробная программа тут
В Доме мастеров открывается серия мастер-классов. Их много. Список и время проведения ищите тут: «Школа мастеров».
И в заключение нашего обзора – снова едем в Обнинск. Тут в воскресенье стартует XII Фестиваль танца «Перепляс». Подробности – на странице события в нашей афише.
Хороших вам выходных и приподнятого настроения! Погодка благо этому способствует! Если синоптики не врут, конечно.
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