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Как крупнейший парк Калуги превращается в болото

Николай Егоров , Фото и видео автора
Опубликовано: 14.05.2021 11:40 8 3552

Правый берег в Калуге уже давно стал городом в городе. Микрорайон разрастается с каждым днем. Он становится все больше похож на типичный город Московской области. С одним, наверное, исключением. Дома строятся, а вот нормального места отдыха жители Правгорода так и не получили. Ситуация может измениться уже в этом году. А пока же наш корреспондент прогулялся по Губернскому парку - крупнейшему по площади парку Калуги - и сделал вывод, что без резиновых сапог туда лучше не заходить.

Главный вход в Губернский парк

Вход в Губернский парк всегда оставлял очень приятное впечатление. Сделано, действительно, красиво. Перед входом большая площадь уложена плиткой. Да и другие входы когда-то выглядели неплохо. Но сейчас один из них встречает местных жителей и гостей Правгорода большим мусорным контейнером. 

Не очень-то хочется уже заходить в этот парк. Но деваться некуда

В парке очень много упавших деревьев. Какие-то из них, видимо, спилили работники, отвечающие за чистоту и благоустройство этого места отдыха. Но выглядит это так, что ты пришел на лесопилку, а не прогуляться и подышать свежим воздухом. 

В Губернском парке без проблем можно запастись дровами на зиму 

Гулять и бегать по Губернскому парку - сомнительное удовольствие. Даже после двух сухих дней дорожки так и не просохли. Обойти их практически невозможно. Вокруг ведь тоже зачастую вырастают препятствия в виде небольших озер. 

Комары летом на этом болоте будут чувствовать себя хорошо. Люди - вряд ли

Зато в Губернском парке могут претворить в жизнь свои фантазии любители Марка Твена. Том Сойер и Гекльберри Финн наверняка здесь скоро появятся и будут отсиживаться в жару и в дождь, чтобы вещи не промокли.

На «Авито» можно выставить маленький домик на берегу озера

Есть в Губернском парке еще и сквер Пожарных и спасателей. Возле памятного гранитного камня с табличкой часто встречаются люди. 

Сквер посвящен людям героической профессии — пожарным и спасателям Калужской области.

Детская площадка в Губернском парке, действительно, неплохая. И ребятишек с родителями там всегда много. В рабочее и нерабочее время. Только соседствует она все с тем же болотом и озерцами с дровами.

Детская площадка и лужа с дровами.

Очевидно, что в Губернском парке жители Правгорода и гости микрорайона гуляют от безысходности. Другого места отдыха просто нет. Свежий воздух тут, конечно, никто не испортит, а вот все остальное выглядит так, будто это место в городе никому и не нужно. 

Одинокий фонарь в луже и деревьях

К середине мая клумбы пустуют

Мы обратились в комитет по благоустройству, чтобы узнать о будущем Губернского парка. И вот, что получили в ответ:

- Территория Губернского парка находится на обслуживании МБУ «Калугаблагоустройство». В соответствии с муниципальным заданием и согласно установленного графика указанное учреждение осуществляет следующие виды работ: уборка и вывоз мусора, ремонт скамеек и урн, санитарная обрезка и валка аварийных зеленых насаждений, окос зеленых зон, высадка цветов, чистка дорожек от снега и наледи, посыпание песко-соляной смесью в период гололедицы, вывоз снега, подметание дорожек.

- В настоящее время ведется работа по изъятию с баланса МБУ «Калугаблагоустройство» движимого особо ценного имущества, расположенного на территории парка «Губернский», и его передачи в казну МО «Город Калуга» с последующей передачей территории парка в ГБУ КО «Дирекция парков».

- О планах по благоустройству указанной территории необходимо обратиться в ГБУ КО «Дирекция парков».

Про планы говорить не будем. Это уже совсем другая история. Пожелаем лишь всем достойного и уютного Губернского парка. А не шалаши, болото и лесопилку.

Николай Егоров , Фото и видео автора
Опубликовано: 14.05.2021 11:40 8 3552
Тэги: благоустройство губернский парк правгород
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