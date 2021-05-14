В Калуге ограничили движение на Правом берегу из-за дорожных работ

На Тульском шоссе в Калуге ограничили движение из-за дорожных работ. В ближайшее время там планируется начать укладку нового асфальта. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сегодня это необходимо для того, чтобы завтра наши дороги стали лучше, - пояснил глава администрации. - Так как май обещает быть дождливым, коллеги приняли решение не тянуть с укладкой асфальта и воспользоваться благоприятными погодными условиями.

Сейчас начаты работы на участке дороги от улицы Заречной до Генерала Попова. В данный момент подрядчик подготавливает основание к укладке асфальта. К 22:00 пятницы планируется приступить к укладке асфальта при отсутствии дождя. В течение двух дней работу обещают завершить.

- Обращаю внимание автомобилистов на частичное ограничение движения по полосе работы укладчика, - отметил Денисов. - Прошу заранее выбирать пути объезда – по улице Салтыкова-Щедрина по мосту на окружную дорогу, Южный обход, через микрорайон Турынино по мосту на объездную дорогу, также свободны пути от деревни Секиотово.

Завершение всех дорожных работ от деревни Секиотово до Гагаринского моста планируется до 1 августа.

Директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН прокомментировала ситуацию.