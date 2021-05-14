В Калуге «Форд» врезался в столб на улице Глаголева, пострадали два человека

В ночь на пятницу, 14 мая, на улице Глаголева в Калуге в районе дома №32 произошло ДТП. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Форда Фокус» двигался со стороны Московской площади в сторону улицы Путейской, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в столб.

Различные травмы получили сам автомобилист и его 23-летний пассажир.

Фото с места ДТП на улице Глаголева в Калуге 14 мая 2021 года.

Тем временем

Похожая авария с участием «Форда Фокуса» произошла поздно вечером 13 мая на улице Фомушина. Там автомобиль также врезался в столб. Подробности.