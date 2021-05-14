Калужский Минздрав разъяснил ситуацию с открытием новой поликлиники в Турынино

Жители Турынино уже несколько лет ждут открытия новой поликлиники, которая будет располагаться в доме №79 на улице Советской. И все время власти заявляют, что медучреждение скоро начнет работать. На днях о текущей ситуации сообщило министерство здравоохранения Калужской области.

- Сейчас рассмотрена и проанализирована проектная документация жилого многоквартирного дома, в котором расположены помещения для размещения поликлиники, - заявили в Минздраве. - Для проведения капитального ремонта указанного помещения необходимо разработать проектную документацию. В настоящее время определяется источник финансирования на указанные цели. После изготовления проектно-сметной документации будет определена стоимость капитального ремонта.

По информации министерства, также ведется работа по определению потребности оснащения детской поликлиники необходимой мебелью и медицинским оборудованием.

- Надеемся, что все это удастся сделать как можно скорее, и поликлиника сможет уже в этом году открыть свои двери для первых пациентов, - заявили в министерстве здравоохранения Калужской области.