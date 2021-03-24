В Калуге новую поликлинику в Турынино планируется открыть в конце 2021 года

Во вторник городская управа Калуги сообщала о скором вводе в эксплуатацию двух новых поликлиник – в Турынино и на Кубяка. Из сообщения не было понятно, когда же они смогут принять первых пациентов. В среду, 24 марта, ситуацию пояснил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- По Кубяке – все просто, - отметил он. - Помещение введено в эксплуатацию год назад, в марте 2020 года. Все это время она ремонтировалась, оснащалась оборудованием, и уже в ближайшее время может заработать по своему профилю, открыв двери для калужан.

А вот по Турынино перспективы не такие радужные. Поликлиника там должна открыться на первом этаже многоквартирного дома на улице Советской, 79.

- В Турынино мы преодолели важный, но только самый первый этап – получена справка госстройнадзора, документы на ввод в эксплуатацию представлены в горуправу и в ближайшие дни мы введем в эксплуатацию только помещение поликлиники, - рассказал Денисов. -Следующие этапы: передача в собственность Калужской области, ремонт, оснащение и только потом открытие. Насколько быстро можно будет пройти эти этапы, зависит прежде всего от наших областных коллег. Оптимистичные сроки открытия турынинской поликлиники – конец этого года. По профилю медицинского учреждения определится областное министерство здравоохранения.

Напомним, что еще в 2015 году на первом этаже дома №79 на улице Советской должна была открыться детская поликлиника.