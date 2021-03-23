В Калуге завершилось строительство двух новых поликлиник

В Калуге завершились работы по строительству и монтажу оборудования в двух новых поликлиниках. Речь идет о медучреждении в Турынино, а также на улице Кибальчича. В ближайшее время их введут в эксплуатацию, сообщил в понедельник, 22 марта, на планерке городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- По поликлинике в Турынино получена справка госстройнадзора, в течение пяти дней объект будет введен в эксплуатацию, - пояснил Денисов. - Ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Кубяка ожидаем в течение двух недель.

Напомним, новую поликлинику в Турынино обещали открыть еще в 2015 году. Многоэтажку, на первом этаже которой планировалось создать медучреждение, сдали два года назад.

Ремонт в помещении поликлиники на Кибальчича завершился в декабре 2020 года. Там будут работать врачи общей практики, хирург, офтальмолог. Кроме этого, разместится диагностический блок: перевязочный, процедурный, прививочный кабинеты, кабинет УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики, а также экспресс-лаборатория.