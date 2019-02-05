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Многоэтажку в Турынино наконец-то сдали, а поликлинику – нет

05.02.2019 12:47 4 1268 Елена Французова
Многоэтажку в Турынино наконец-то сдали, а поликлинику – нет

Многострадальный дом на Советской, 79 в Калуге наконец-то введён в эксплуатацию. Об этом городские власти сообщили в понедельник, 4 февраля.

А вот детскую поликлинику застройщик не сдал. У городской администрации возникли замечания.

Напомним, что ещё в 2015 году на первом этаже этой многоэтажки должна была открыться детская поликлиника.

Сейчас детей принимают в помещении Турбинного завода. Это здание давно находится в аварийном состоянии: крыша протекает, стены мокрые, подняться с коляской просто невозможно – ступеньки разбитые. Весной там случаются настоящие потопы.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество
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