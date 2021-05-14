В Калуге часть скверопарка огородили для строительства фонтана
Часть скверопарка на улице Марата в Калуге огородили. На площадке, где недавно располагалась деревянная ротонда, начинается строительство нового фонтана.
Как мы уже рассказывали, фонтан за 82 миллиона рублей установят в Калуге к 650-летию города. Деньги выделит один из крупных банков в качестве подарка к юбилею.
Работы должны завершиться летом.
Площадку в центре парка теперь нужно обходить.
Напомним, голосование по выбору дизайна фонтана проходило в конце марта на платформе «Активный калужанин». Всего опрос прошли 280 человек.
Примерно таким должен получиться новый фонтан.
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