Куда дели ротонду, что творится в скверопарке Калуги, и почему динозаврика жалко

В Калуге во вторник, 4 мая, в скверопарке на улице Марата демонтировали ротонду. Как сообщили ранее в городском хозяйстве, конструкцию убрали для установки фонтана к 650-летию города.

- Сейчас в парке готовят площадку для будущего фонтана, - сказал нам председатель комитета по благоустройству управления городского хозяйства Сергей ВОЗИЛКИН. - Ротонду временно перенесли на склад горхозяйства. В дальнейшем ее установят на новом месте, которое в данный момент согласовывается.

По словам Возилкина, куда ротонда переедет в дальнейшем, станет окончательно известно после майских праздников. Место сейчас определяется.

А мы, памятуя о словах, сказанных градоначальником Дмитрием Денисовым на прошедшей в понедельник, 26 апреля, планерке, решили посмотреть, что сейчас творится в скверопарке?

Напомним, Денисов сказал следующее:

- Калужане должны достойно встретить праздники. Потратить это время на себя и близких. А городские службы обязаны работать.

Увы, но, как оказалось, этим словам вняли не все. Рабочих мы заметили только на территории купола, который сейчас готовится к сносу. Скверопарк же совершенно свободен от пролетариата, а праздношатающиеся калужане прогуливаются, по сути, по помойке.

Естественно, первое, что сразу же бросается в глаза при входе в парк,- привычной деревянной ротонды на своем месте больше нет

На лавочки без слез не взглянешь. От лака не осталось и следа, дерево из-за отсутствия должной обработки посерело.

Собрать коллекцию заноз труда не составит взрослому человеку, не говоря о маленьком ребенке.

Не устраивают прогнившие лавки? Перемещайтесь в зону отдыха в стиле скрэтчинга! Пашок и нехороший Дима здесь уже были, присоединяйтесь и Вы!

Зона отдыха, фотозона... Чем дальше, тем лучше понимаешь, почему полноценный ремонт этому месту крайне небходим.

Обугленный выключатель неплохо вписывается в местный колорит.

Газон постепенно убирают в рамках реконструкции.

Тот, что остался, усеян одуванчиками.

Они, хоть и сорняки, выглядят все-таки гармоничнее фантиков, которые разбросаны по всему скверопарку.

Еще одним украшением газона являются цветные опилки, придающие этому месту еще больше красок.

Урна? Не, не слышал.

А она есть.

Наверное, не существует локаций, которые не манили бы калужских псевдоживописцев.

Еще одна чуть более веселая альтернатива серым лавочкам.

Вид на "купол" из скверопарка. Эх...

Сразу видно, что работы ведутся. Но только без единого рабочего. Вариант обеденного перерыва, кстати, отпадает. Мы были тут в полдвенадцатого!

На месте баннера, вещающего о том, что в скверопарке комфортная городская среда, теперь висит более актуальный. Точнее, даже вечно актуальный. Может, так и оставить?

Забор начали демотировать. Интересно, что появится на его месте? Неужто новая клетка?

Динозаврик, чья среда обитания в эти суровые праздничные дни далека от комфортной. На фоне царящих кругом перемен уже кажется, что он не оглашает округу мощным ревом, а громко плачет, как бы умоляя между всхлипываниями: "Ну хотя бы фантики уберите. Праааздники жееее".

И мы со всей душой присоединяемся к его мольбам. Скоро ведь День Великой Победы. Неужели к этому празднику властям так сложно одержать в преддверии этой даты всего одну небольшую победу? Не великую - над всемирным злом, а обыкновенную - над помойкой в самом сердце любимого города.

Понятно, что ремонт. Понятно, что реконструкция, но горы окурков, фантиков и пивных бутылок, постоянно мозолящие глаза, вряд ли имеют к ним отношение. И мы думаем, что очень некрасиво накануне главного праздника страны оставлять одну из ключевых локаций Калуги утопать в бытовом мусоре.

А Вы что думаете по этому поводу, дорогие калужане? Может, мы просто придираемся и то, что мы показали на фотографиях, нормально? Пишите в комментариях!