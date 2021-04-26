Планерка Денисова: про благоустройство, склон музея космонавтики, реорганизацию чиновников и проезд в транспорте

В понедельник, 26 апреля, городской голова Дмитрий Денисов провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Стилистика и благоустройство

Первым слово получил главный архитектор Калуги Алексей Комов. Он рассказал, как будет украшена областная столица к 9 мая.

В управлении архитектуры разработана стилистика празднования 76-ой годовщины великой Победы.

- Главный шрифт был подчерпнут с мемориала на площади Победы. Полностью оцифрован, перечерчен. Мы эту работу сделали еще в прошлом году, - сказал Алексей Комов. – Очень важно, как красиво стягами мы оформим мосты и дамбы. Уже на въезде в Калугу сразу будет понятно, что здесь с почтением относятся к великому подвигу нашего народа.

По словам Дмитрия Денисова, в украшении Калуги есть преемственность, которая также будет реализована в новой дизайн-концепции.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь Бугаенко рассказал о благоустройстве областной столицы. По его словам, произведена мойка и очистка леерных ограждений, приведены в порядок пешеходные переходы.

- Центральные улицы уже убраны. 75-80 процентов улиц 1-ой и 2-ой категории также приведены в порядок, - сказал Бугаенко. – Ликвидирована 551 стихийная свалка, разбиты газоны и цветники на 800 квадратных метрах. Площадь убранной территории составила 30 миллионов квадратных метров.

Ко Дню Победы в Калуге расцветут более 300 тысяч тюльпанов, а с 1 мая начнут работать фонтаны.

Проведенные в 2020 году работы сделаны качественно

Склон сыпется ожидаемо

От праздничных приготовлений городской голова перешел к делам насущным.

Так, Дмитрий Денисов попросил директора управления капитального строительства Виталия Леонова рассказать о ситуации со склоном музея космонавтики. Как мы уже рассказывали, на выходных калужане были обеспокоены новостью о его обрушении.

– На склоне музея космонавтики произошел ожидаемый сход откоса, созданного под второстепенную дорогу для подъема тяжелой буровой техники. На сегодняшний день те монолитные железобетонные изделия, которые монтировались, полностью устояли. Верхний ряд свай оградил от угрозы музей космонавтики. Нижний ряд свай удержал сходящий слой глиняной массы, - сказал Виталий Леонов. - Сейчас подрядная организация, которая выиграла конкурс по благоустройству склона, вышла на площадку. Идет работа по разбору земляного завала. Угрозы никакой нет.

Также городской голова дал поручение обустроить велопарковки недалеко от склона музея космонавтики.

Реорганизация

Говорил сегодня Дмитрий Денисов и об реорганизации работы городской управы.

Руководитель управления делами городского головы Павел Харламенков рассказал о том, сколько сможет на этом сэкономить бюджет Калуги.

- Реорганизация управлений позволит более эффективнее использовать бюджетные средства, оптимизировать расходы и объединить функции управлений, чтобы убрать задвоения, - прокомментировал ситуацию Павел Харламенков. - По предварительным расчетам, экономический эффект от данных действий может составить до 10 миллионов в год.

Дмитрий Денисов отметил, что ведется работа, связанная с такими важнейшими статьями расходов городской управы, как коммунальные услуги, транспортное обслуживание и охрана.

Для обеспечения качественного транспортного обслуживания городская управа будет изыскивать внутренние резервы

Общественный транспорт

Не обошла стороной планерку городского головы и тема повышения платы за проезд в общественном транспорте. Мы уже сообщали, что утром губернатор Владислав Шапша выступил с критикой повышения стоимости проезда.

- Сегодня губернатор Владислав Шапша озвучил свое поручение, связанное с рассмотрением вопроса о повышении платы за проезд в общественном транспорте. Мы обязаны изыскать внутренние резервы, чтобы обеспечить качественное транспортное обслуживание, - сказал городской голова. - Также необходимо решать вопрос работы частных компаний. Их тоже нужно погрузить в эту систему координат. Цели у нас одни. Это повышение качества транспортного обслуживания населения, обновление подвижного состава, а также четкое соблюдение графика движения общественного транспорта. Сюда входит и расписание, и интервал движения.

В завершении планерки Дмитрий Денисов обратился к своим коллегам.

- Калужане должны достойно встретить праздники. Потратить это время на себя и близких. А городские службы обязаны работать, - сказал градоначальник.