Склон возле музея космонавтики в Калуге снова "сыпется"

В социальных сетях появилось видео, снятое возле музея космонавтики в областной столице. По всей видимости, склон, который не так давно укрепляли, вновь начал обрушаться. Происшествие прокомментировали представители городской управы Калуги:

- В настоящее время заключен муниципальный контракт с ООО «Сваймастер» на выполнение работ по благоустройству склона в районе строительной площадки музея космонавтики. С 28.04.2021 начнутся работы на склоне. В рамках благоустройства будут выполнены работы по укреплению склонов, устройству дренажа, устройство пешеходных дорожек и освещения, - сказано в сообщении городской управы.