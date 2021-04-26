«Прошу меня услышать»: Владислав Шапша попросил не повышать стоимость проезда в общественном транспорте Калуги

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША выступил с критикой повышения стоимости проезда в общественном транспорте Калуги. Эту тему он поднял утром в понедельник, 26 апреля, на заседании регионального правительства. Напомним, поднять тарифы на три рубля планируется с мая, а голосование депутатов городской думы по этому вопросу намечено на 28 апреля.

- Я хочу обратиться к главам администраций, депутатам, министерствам, - заявил Владислав Шапша. - Понятно, что причин, по которым нужно повысить, мы найдем массу, и всегда они будут объективны. Но в условиях, когда серьезное давление на людей идет и в связи с пандемией, и в связи с ростом цен, я считаю неуместным и неправильным этот вопрос сейчас обсуждать.

По словам губернатора, в Калужской области много усилий приложено для поддержки транспортной отрасли.

- Мы должны учитывать, что сегодня многие люди считают каждую копейку, - подчеркнул глава региона. - Надо к этому относиться очень аккуратно.

Шапша заявил, что возможность не повышать стоимость проезда у калужских перевозчиков есть. А для развития нужно привлекать инфраструктурные кредиты, о которых в недавнем послании говорил президент Владимир Путин.

- Прошу меня услышать и соответствующие выводы сделать, - подчеркнул губернатор Калужской области.

Услышат ли депутаты городской думы Калуги главу региона, узнаем уже в среду, 28 апреля.