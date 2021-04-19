В Калуге стоимость проезда в общественном транспорте повысится не ранее 1 мая

Как мы уже рассказывали, в Калуге готовится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Городская дума на своем сайте опубликовала проект решения. Этот документ депутаты, вероятно, утвердят на заседании, которое намечено на 28 апреля.

Согласно проекту решения, стоимость проезда в троллейбусах повысится с 19 до 22 рублей.

За одну поездку в автобусах нужно будет отдавать не 22, а 25 рублей.

Тарифы вступят в силу со дня опубликования принятого документа, но не ранее 1 мая 2021 года.

Напомним, ранее министерство конкурентной политики Калужской области повысило предельные тарифы для Калуги до указанных выше значений: 22 и 25 рублей.

Также стало известно, сколько в Калуге будут стоить проездные билеты:

Неограниченное количество поездок на месяц на автобусах и троллейбусах – 1000 рублей,

Неограниченное количество поездок на месяц на автобусах и троллейбусах для предприятий и организаций – 1500 рублей,

22 поездки в автобусах и троллейбусах на месяц – 400 рублей,

22 поездки в автобусах и троллейбусах на два месяца – 430 рублей,

22 поездки в автобусах и троллейбусах на три месяца – 460 рублей.

Льготный проездной билет при неограниченном количестве поездок для школьников старше 14 лет и студентов колледжей – 250 рублей,

Льготный проездной билет при неограниченном количестве поездок для студентов вузов очной формы обучения – 350 рублей,

Льготный проездной билет при неограниченном количестве поездок для пенсионеров (за исключением граждан, имеющих право на бесплатный проезд) – 550 рублей.

Ранее калужские перевозчики объясняли, почему стоимость проезда в транспорте необходимо повышать.