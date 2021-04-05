Почему в Калуге вырастет плата за проезд в общественном транспорте

В ближайшее время в Калуге увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Горожане негодуют – директор Управления Калужского троллейбуса объясняет, почему эта мера необходима и что произойдет, если тариф не изменится.

«Совсем обнаглели!»

Разговоры о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте идут с осени прошлого года. Еще на пресс-конференции в октябре 2020-го директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ сообщил, что такая необходимость давно назрела, ведь в последний раз тариф менялся в 2017-м.

Полгода назад руководство УКТ обратилось в городскую управу с предложением утвердить новые предельные тарифы, сопроводив свою просьбу необходимыми расчетами. После этого горуправа с аналогичной инициативой вышла в региональное министерство конкурентной политики. Соответствующий приказ оно опубликовало 24 марта. Документ вступил в силу 4 апреля. Теперь у городской Думы есть все законные основания, чтобы принять новый тариф.

«На святом духе»

На прошлой неделе эта тема стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях. Держать ответ пришлось директору УКТ Вадиму Витькову.

- Я все понимаю, но в том, что цены растут, не мы виноваты. Нам-то как ездить, если в цене выросли и электричество, и газ, и дизель? На святом духе? – отбивался Витьков в соцсетях.

- Из чего складывается тариф на проезд?

- Все просто. Тариф – это наши доходы и расходы. Доходная часть – это доходы от платных пассажиров, компенсация за перевезенных льготников и сторонние доходы от сдачи в аренду опор мобильным операторам и интернет-провайдерам. Но это уже мелочи. Основной процент выручки – 50% – приходится на перевозку платных пассажиров.

Расходная часть – это электричество, на котором работают троллейбусы, бензин, солярка и газ, на которых ездят автобусы, зарплата сотрудников, ремонт подвижного состава, налоги.

С 2017 года увеличились цены на все: на бензин, дизельное топливо, электричество, запчасти. Простой пример. Четыре года назад литр солярки стоил 33 рубля, а проезд в автобусе – 22 рубля. Тогда на эти деньги можно было купить, условно, 700 граммов солярки. 2021 год: тариф тот же, а солярка стоит 50 рублей за литр. То есть за эти же 22 рубля можно купить всего 350-400 граммов солярки. Вопрос: как автобус может проехать расстояние, допустим, от центра до Северного и обратно, если и тогда, и сейчас на это нужно 700 граммов солярки, но купить на тариф можно только 350 граммов топлива? Разворачиваться где-нибудь на Середе?

То же самое с запчастями. В 2017 году резина для троллейбусов и автобусов стоила 11 тыс. рублей, а сейчас – 20 тыс. рублей. Чтобы автобус ехал, на четыре колеса нужно четыре покрышки. Четыре года назад я мог за 22 рубля тарифа купить четыре покрышки. Сейчас на эти деньги я могу купить только две. Какие из четырех колес мне не обувать?

Попробуйте предложить сейчас какому-либо строителю построить дом по ценам 2017-го. Или купить в магазине продукты по ценам четырехгодичной давности. На вас, в лучшем случае, посмотрят, как на не очень вменяемого человека. Так почему мы думаем, что на перевозки общие законы экономики не распространяются? Я понимаю, что любое повышение цен – это для людей неприятно. Но я не отвечаю за общую обстановку в стране и индексацию зарплат и пенсий – я говорю, как руководитель конкретного предприятия, которому надо как-то и на чем-то возить людей.

Тариф выживания

- Что произойдет, если стоимость проезда останется прежней?

- Тогда мы очень быстро остановимся – если только бюджет не предоставит нам субсидии. Но субсидировать нас бесконечно он, конечно, не сможет. Так что у нас нет выбора: автобус и троллейбус должны поехать. Потому что, если завтра они не поедут, поднимется еще больше шума, народ просто закидает нас камнями. А чтобы транспорт работал, мы должны купить электричество и бензин.

- Почему именно 22 и 25 рублей, а не 23 и 28, например? Откуда эти цифры?

- Берется уровень официальной инфляции – она составляет 4% в год. Умножаем на четыре года – 16%. Рост тарифа чуть ниже среднего официального уровня инфляции: 3,75% в год = 15% за четыре года.

Но для нас это не совсем честная формула, так как с 2017 года металл – это основной материал для ремонта – вырос в цене не на 16%, а на 70%, бензин – на 85%, электричество – на 25%.

Если бы у нас был «тариф развития», он индексировался пропорционально такому росту. Но, поскольку это социальный вопрос, у нас «тариф выживания». Какое-то время он позволит нам жить: покупать электричество, топливо, запчасти, платить налоги.

Но обновлять своевременно подвижной состав с таким тарифом невозможно. Нам опять придется ужиматься с ремонтом автобусов, недоподнимать зарплаты сотрудникам.

- Какой должна быть стоимость проезда, чтобы вы могли не только выживать, но и развиваться?

- Экономически обоснованный тариф – 28 рублей по троллейбусам и 35 рублей для автобусов. Потом он отбился бы. Новая техника подразумевает меньше затрат на ремонт. Поэтому в будущем тариф можно было бы дольше не поднимать. Но таким его никто не примет.

Любое цивилизованное государство держит тариф ниже рыночного, чтобы он был доступен для людей. С точки зрения социальной функции государства это правильно. Но, получается, что перевозчик несет затраты по рыночным ценам: нам ведь скидку на социальную функцию никто не делает, – а доходы получает далеко не по рыночным.

Частично эти потери компенсируются из бюджета, но уровень такой компенсации зависит от возможностей бюджета и очень различается даже на уровне регионов России – не говоря уже о других государствах.

- Калужане недоумевают: мол, стоимость проезда увеличивается, а качество услуги оставляет желать лучшего.

- Именно потому, что у нас тариф выживания, а не развития. Потому что он индексируется раз в четыре года, и всего на 15 %, а не на 50%, как его составляющие. Он не растет, а все время «дотягивается» до критического минимума.

По мнению Вадима Витькова, реакция калужан на повышение стоимости проезда была бы менее болезненной, если бы тариф повышался не раз в четыре года, а ежегодно индексировался на уровень официальной инфляции. Это 75 копеек – те самые 15%, поделенные на четыре года.

- Просто психологически сложно, когда стоимость увеличивается сразу на три рубля. Мы каждый год говорим об этом, и каждый год нам предлагают потерпеть, подождать.

Помаемся

Пока депутаты гордумы вопрос повышения тарифов на проезд не обсуждали, так что весь апрель калужане будут ездить на общественном транспорте по старым ценам. Скорее всего, голосование по этой теме состоится в конце месяца. Если народные избранники проголосуют «за» – а сомнений в этом практически нет, – то новые цены на проезд начнут действовать уже в мае.

Комментарий в тему

Елена ТЮЛЮШ, руководитель компании по перевозке пассажиров:

- Стоимость проезда мы, конечно, поднимем. Мы давно могли это сделать, поскольку работаем по нерегулируемым тарифам. Но мы придерживаемся тарифов, которые устанавливает город. На какую сумму поднимем стоимость проезда, пока не знаем. Еще не решали этот вопрос. Возможно, на каких-то маршрутах тариф будет даже меньше, чем в муниципальном транспорте. Конечно, с новым тарифом будет немного полегче, потому что цены на газ, на котором ездят наши автобусы, растут. Это позволит нам хотя бы немного компенсировать наши расходы.

Кстати

Сколько платят за проезд наши соседи

Рязань

Муниципальный общественный транспорт – 23 рубля.

Тула

25 рублей.

Брянск

22 рубля – наличными, 20 рублей – при оплате картой.

Орел

С 1 мая стоимость проезда при наличной оплате составит 23 рубля, при оплате картой – 20 рублей.

Ярославль

Автобус, троллейбус, трамвай – 28 рублей .

. Маршрутка – от 22 до 30 рублей .

. Льготный проезд – 14 рублей.

Липецк

26 рублей – при оплате наличными, 21 рубль – при оплате транспортной картой.

Тамбов

22 рубля – при оплате наличными, 20 рублей – при оплате картой.