В Калуге готовится повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Уже в апреле в Калуге впервые за четыре года может измениться стоимость проезда в общественном транспорте. В среду, 24 марта, был опубликован приказ министра конкурентной политики Николая ВЛАДИМИРОВА об установлении новых предельных тарифов для региональной столицы. Он вступит в силу 4 апреля.

Согласно этому документу, стоимость проезда в автобусах не должна превышать 25 рублей, в троллейбусах – 22 рубля.

Напомним, с апреля 2017 года калужане платят за билет в автобусе 22 рубля, в троллейбусе – 19 рублей. Соответственно рост может составить 14 и 16 процентов.

Как пояснили нам в министерстве конкурентной политики, этот приказ министра не означает автоматически, что проезд подорожает. Это лишь экономически обоснованные данные. Решение о повышении тарифа должна принимать городская дума Калуги.

В пресс-службе городской думы Калуги KP40 рассказали, что вопрос повышения тарифов на проезд депутатами пока не рассматривался.

Вероятно, в апреле члены городской думы будут обсуждать повышение стоимости проезда с избирателями и на заседаниях всех комитетов. А в конце апреля постановление о новых тарифах может быть принято на заседании гордумы.

Напомним, еще осенью 2020 года директор «Управления калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ говорил о том, что повышение стоимости проезда в транспорте назрело.

- Тарифы должны меняться, в последний раз их повышали в 2017 году, то есть 3,5 года назад, - говорил тогда представитель УКТ. - За это время наши расходы по всем статьям выросли, необходимо индексировать и заработную плату сотрудников, иначе растеряем людей. Я думаю, что будет повышение тарифа с учетом официального уровня инфляции, но решение об этом принимает город. В Калуге стоимость проезда в общественном транспорте одна из самых низких по сравнению с подобными городами.

Отметим, что в 2021 году стоимость проезда повысилась в Туле до 25 рублей, в Смоленске – до 21 рубля, в Брянске – до 20 (при оплате картой) и 22 рублей.