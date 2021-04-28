В Калуге депутаты единогласно проголосовали против повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Утром в среду, 28 апреля, депутаты городской Думы Калуги на очередном заседании, которое началось в 10:00, проголосовали против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Народные избранники выступили против увеличения цены единогласно.

Ранее, напомним, планировалось с 1 мая повысить стоимость билетов на три рубля: до 22 в троллейбусах и до 25 в автобусах. Однако в начале нынешней недели на эту тему неожиданно высказался губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он заявил, что считает повышение стоимости проезда несвоевременным решением, так как сейчас люди считают каждую копейку.

- Прошу меня услышать, - обращался Шапша к депутатам.

После голосования в городской Думе глава администрации Дмитрий ДЕНИСОВ отметил, что общественный транспорт требует больших инвестиций, но деньги будут искать на федеральном уровне.

- Мы планируем подать заявку и приобрести новый транспорт уже в текущем году, - подчеркнул Денисов.

По его словам, благодаря государственной поддержке новые автобусы можно будет приобрести «буквально за полцены».

Также калужские чиновники планируют использовать механизмы долгосрочных инфраструктурных займов и изыскивать внутренние ресурсы.