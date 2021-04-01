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В Калуге выбран дизайн нового фонтана в парке на улице Марата

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.04.2021 09:34 5 310

Концепция нового фонтана, который летом 2021 года должен появиться в Калуге.

В Калуге выбран дизайн фонтана, который нынешним летом появится в парке на месте рынка на улице Марата. Как мы уже рассказывали, эту площадку выбрали в феврале.

Фонтан за 82 миллиона рублей установят в Калуге к 650-летию города. Деньги выделит один из крупных банков в качестве подарка городу на 650-летие.

Как сообщает 1 апреля городская управа, голосование по выбору дизайна фонтана проходило в конце марта на платформе «Активный калужанин». По итогам большинство респондентов отдали предпочтение эскизу №3. Он набрал 99 голосов, вариант №2 – 95 голосов, №1 – 86. Всего опрос прошли 280 человек. Такое малое количество участников объясняется тем, что городские власти публично не сообщали о начале голосования.

Давайте рассмотрим вариант-победитель внимательнее.

калуга новый фонтан марата 1 апреля 2021 года

Судя по по представленному видео, фонтан расположится на месте ротонды.

Будет много плитки.

Будущий ТЮЗ на месте купола рынка. Это здание должны построить к концу 2023 года.

Ночной вид. На зданем плане - неведомый лес на месте улицы Достоевского.

Со стороны улицы Марата также заросли.

Кажется, скоро калужане смогут смотреть кино на фонтане. Но это не точно.

Ночная подстветка.

Дождемся лета, чтобы сравнить с тем, что в итоге получится.

Также публикуем два других варианта, которые проиграли в голосовании.

Вариант №1.

Вариант №2.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.04.2021 09:34 5 310
Тэги: благоустройство фонтан 650-летие калуги
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