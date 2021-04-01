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В Калуге выбран дизайн нового фонтана в парке на улице Марата
Концепция нового фонтана, который летом 2021 года должен появиться в Калуге.
В Калуге выбран дизайн фонтана, который нынешним летом появится в парке на месте рынка на улице Марата. Как мы уже рассказывали, эту площадку выбрали в феврале.
Фонтан за 82 миллиона рублей установят в Калуге к 650-летию города. Деньги выделит один из крупных банков в качестве подарка городу на 650-летие.
Как сообщает 1 апреля городская управа, голосование по выбору дизайна фонтана проходило в конце марта на платформе «Активный калужанин». По итогам большинство респондентов отдали предпочтение эскизу №3. Он набрал 99 голосов, вариант №2 – 95 голосов, №1 – 86. Всего опрос прошли 280 человек. Такое малое количество участников объясняется тем, что городские власти публично не сообщали о начале голосования.
Давайте рассмотрим вариант-победитель внимательнее.
Судя по по представленному видео, фонтан расположится на месте ротонды.
Будет много плитки.
Будущий ТЮЗ на месте купола рынка. Это здание должны построить к концу 2023 года.
Ночной вид. На зданем плане - неведомый лес на месте улицы Достоевского.
Со стороны улицы Марата также заросли.
Кажется, скоро калужане смогут смотреть кино на фонтане. Но это не точно.
Ночная подстветка.
Дождемся лета, чтобы сравнить с тем, что в итоге получится.
Также публикуем два других варианта, которые проиграли в голосовании.
Вариант №1.
Вариант №2.
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