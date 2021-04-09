В Калужской области найден живым пропавший 52-летний мужчина
В Калужской области найден живым 52-летний Игорь МАРКОВ. В пятницу, 9 апреля, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Как мы уже рассказывали, мужчина пропал в Обнинске 29 марта. По сообщению волонтеров, он мог находиться в Калужской области либо в Москве.
Где его в итоге нашли, не сообщается.
В то же время продолжаются поиски 52-летнего Александра Сорокина и 36-летней Екатерины Ермолаевой в Боровском районе, 44-летнего Павла Михальцова в Людиново, 42-летнего Алексея Четвергова в Дзержинском районе.
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