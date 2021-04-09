В Калужской области найден живым пропавший 52-летний мужчина

В Калужской области найден живым 52-летний Игорь МАРКОВ. В пятницу, 9 апреля, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Как мы уже рассказывали, мужчина пропал в Обнинске 29 марта. По сообщению волонтеров, он мог находиться в Калужской области либо в Москве.

Где его в итоге нашли, не сообщается.

В то же время продолжаются поиски 52-летнего Александра Сорокина и 36-летней Екатерины Ермолаевой в Боровском районе, 44-летнего Павла Михальцова в Людиново, 42-летнего Алексея Четвергова в Дзержинском районе.