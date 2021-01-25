В Калужской области второй месяц ищут пропавшего мужчину
В городе Людиново Калужской области пропал 44-летний Павел МИХАЛЬЦОВ, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
18 декабря 2020 года он ушел из дома и не вернулся. Как сообщают волонтеры, он может находиться в Брянске или в Беларуси.
Приметы пропавшего:
- Рост: 185 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: черные, имеются залысины
- Был одет: черная куртка, синие джинсы, черная шапка, черные кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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