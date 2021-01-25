В Калужской области второй месяц ищут пропавшего мужчину

В городе Людиново Калужской области пропал 44-летний Павел МИХАЛЬЦОВ, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

18 декабря 2020 года он ушел из дома и не вернулся. Как сообщают волонтеры, он может находиться в Брянске или в Беларуси.

Приметы пропавшего:

Рост: 185 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: черные, имеются залысины

Был одет: черная куртка, синие джинсы, черная шапка, черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.