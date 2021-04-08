В Калужской области пропал 52-летний мужчина
В Калужской области пропал 52-летний Игорь МАРКОВ. Последний раз мужчину видели 29 марта, сообщает в четверг поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, пропавший может находиться в Калужской области или Москве. Опубликованы также приметы мужчины:
- Рост – 170 см,
- Нормального телосложения,
- Темно-русые волосы с проседью,
- Серо-зеленые глаза,
- Темно-синяя ветровка,
- Темно-синий свитер,
- Черная футболка с цветным рисунком,
- Темные джинсы,
- Темные кроссовки,
- Черная кепка,
- Черный пакет.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 8800705452.