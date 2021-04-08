В Калужской области пропал 52-летний мужчина

В Калужской области пропал 52-летний Игорь МАРКОВ. Последний раз мужчину видели 29 марта, сообщает в четверг поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, пропавший может находиться в Калужской области или Москве. Опубликованы также приметы мужчины:

Рост – 170 см,

Нормального телосложения,

Темно-русые волосы с проседью,

Серо-зеленые глаза,

Темно-синяя ветровка,

Темно-синий свитер,

Черная футболка с цветным рисунком,

Темные джинсы,

Темные кроссовки,

Черная кепка,

Черный пакет.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 8800705452.