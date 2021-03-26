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В Калужской области пропавшего 52-летнего мужчину ищут в реке
Как мы уже рассказывали, в СНТ Кривское в Боровском районе 23 марта пропал 52-летний Александр СОРОКИН из Обнинска. До сих пор мужчину не могут найти.
Как сообщили в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета, по данному факту проводится проверка.
- По одной из версий, пропавший мог упасть в реку в районе деревни Кривское, - подчеркивают в СК. - Следователи совместно с сотрудниками полиции и МЧС работают на месте происшествия.
Рядом с Кривским протекает Протва – одна из крупнейших рек Калужской области.
Протва еще покрыта льдом, но наблюдаются промоины.
Также следователи отрабатывают другие версии исчезновения.
Информацию о месте нахождения Александра Сорокина либо обстоятельствах его пропажи можно сообщить по телефону доверия следственного управления по Калужской области: 8 (4842) 277-847 либо в полицию по номеру 102. Также звонки принимает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» по бесплатному номеру 88007005452.
Пропавший Александр Сорокин.
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