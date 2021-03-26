В Калужской области пропавшего 52-летнего мужчину ищут в реке

Как мы уже рассказывали, в СНТ Кривское в Боровском районе 23 марта пропал 52-летний Александр СОРОКИН из Обнинска. До сих пор мужчину не могут найти.

Как сообщили в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета, по данному факту проводится проверка.

- По одной из версий, пропавший мог упасть в реку в районе деревни Кривское, - подчеркивают в СК. - Следователи совместно с сотрудниками полиции и МЧС работают на месте происшествия.

Рядом с Кривским протекает Протва – одна из крупнейших рек Калужской области.

Протва еще покрыта льдом, но наблюдаются промоины.

Также следователи отрабатывают другие версии исчезновения.

Информацию о месте нахождения Александра Сорокина либо обстоятельствах его пропажи можно сообщить по телефону доверия следственного управления по Калужской области: 8 (4842) 277-847 либо в полицию по номеру 102. Также звонки принимает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» по бесплатному номеру 88007005452.

Пропавший Александр Сорокин.

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