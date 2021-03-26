В Калуге найдена живой пропавшая 79-летняя женщина

В Калуге нашли живой 79-летнюю женщину, которая пропала 25 марта. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Как мы уже рассказывали, женщина ушла из дома в неизвестном направлении.

Также в Калужской области продолжаются поиски 56-летнего мужчины в Балабаново, 26-летней женщины в Сухиничах, 52-летнего мужчины в СНТ Кривское Боровского района и 45-летнего мужчины из Курска, который может находиться в нашем регионе. https://www.kp40.ru/news/incidents/79519/