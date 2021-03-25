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В Калужской области ищут 45-летнего мужчину из Курска
В Калужской области начались поиски 45-летнего Александра АЛЕКСАНДРОВА. Мужчина из Курска пропал еще 14 февраля, сообщает в четверг, 25 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры отмечают, что он может находиться в нашем регионе и нуждается в медицинской помощи.
Опубликованы приметы пропавшего:
- Рост: 190 см.
- Телосложение: нормальное.
- Волосы: темно-русые.
- Был одет: черная зимняя куртка, серо-коричневый свитер, зеленые камуфляжные штаны, черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Также в Калужской области продолжаются поиски 56-летнего мужчины, 26-летней женщины и 52-летнего мужчины.