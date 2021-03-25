В Калужской области ищут 45-летнего мужчину из Курска

В Калужской области начались поиски 45-летнего Александра АЛЕКСАНДРОВА. Мужчина из Курска пропал еще 14 февраля, сообщает в четверг, 25 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры отмечают, что он может находиться в нашем регионе и нуждается в медицинской помощи.

Опубликованы приметы пропавшего:

Рост: 190 см.

Телосложение: нормальное.

Волосы: темно-русые.

Был одет: черная зимняя куртка, серо-коричневый свитер, зеленые камуфляжные штаны, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Также в Калужской области продолжаются поиски 56-летнего мужчины, 26-летней женщины и 52-летнего мужчины.