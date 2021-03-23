В Калужской области 26-летняя женщина ушла из больницы и пропала

В городе Сухиничи Калужской области пропала 26-летняя Екатерина ЕРМАКОВА. Около 9:20 утра 19 марта она ушла из больницы в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Как отмечают волонтеры, пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 172 см.

Телосложение: нормальное,

Цвет глаз: голубые,

Волосы: красные, длинные,

Ярко салатовая шапка, коричневая куртка с капюшоном, черные лосины, белые ботинки,

Пакет с вещами, красная женская сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.