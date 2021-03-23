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В Калужской области 26-летняя женщина ушла из больницы и пропала
В городе Сухиничи Калужской области пропала 26-летняя Екатерина ЕРМАКОВА. Около 9:20 утра 19 марта она ушла из больницы в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Как отмечают волонтеры, пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Приметы:
- Рост: 172 см.
- Телосложение: нормальное,
- Цвет глаз: голубые,
- Волосы: красные, длинные,
- Ярко салатовая шапка, коричневая куртка с капюшоном, черные лосины, белые ботинки,
- Пакет с вещами, красная женская сумка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.