В Калужской области пропал 52-летний мужчина

В СНТ Кривское Боровского района Калужской области пропал 52-летний Александр СОРОКИН. Последний раз мужчину видели 23 марта, сообщает в среду поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Вечером 24 марта волонтеры выедут на место исчезновения. Вероятно, будет прочесываться лес.

Координаты для сбора в Кривском: 55.141799, 36.521843. Информацию можно уточнить у координатора по телефону +79109185360.

Опубликованы приметы пропавшего Александра Сорокина:

Рост – 175 см,

Полный.

Короткие светло-русые волосы,

Серые глаза,

Бордовый короткий пуховик, синие джинсы, рыжие ботинки,

Зеленый рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Также в калужской области продолжаются поиски 56-летнего мужчины и 26-летней женщины.