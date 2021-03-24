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В Калужской области пропал 52-летний мужчина
В СНТ Кривское Боровского района Калужской области пропал 52-летний Александр СОРОКИН. Последний раз мужчину видели 23 марта, сообщает в среду поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Вечером 24 марта волонтеры выедут на место исчезновения. Вероятно, будет прочесываться лес.
Координаты для сбора в Кривском: 55.141799, 36.521843. Информацию можно уточнить у координатора по телефону +79109185360.
Опубликованы приметы пропавшего Александра Сорокина:
- Рост – 175 см,
- Полный.
- Короткие светло-русые волосы,
- Серые глаза,
- Бордовый короткий пуховик, синие джинсы, рыжие ботинки,
- Зеленый рюкзак.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Также в калужской области продолжаются поиски 56-летнего мужчины и 26-летней женщины.