В Калужской области пропал 56-летний мужчина

В городе Балабаново Калужской области пропал 56-летний Камиль МУХУТДИНОВ. Последний раз мужчину видели 19 марта, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга»

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: зеленые

Волосы: черные, короткая стрижка, с проседью.

Был одет: Черная замшевая куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.

С собой: Черная дорожная сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Тем временем в Сухиничах продолжаются поиски 26-летней женщины, которая самовольно ушла из больницы.