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В Калужской области пропал 56-летний мужчина
В городе Балабаново Калужской области пропал 56-летний Камиль МУХУТДИНОВ. Последний раз мужчину видели 19 марта, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга»
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего.
Приметы:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: полное
- Цвет глаз: зеленые
- Волосы: черные, короткая стрижка, с проседью.
- Был одет: Черная замшевая куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.
- С собой: Черная дорожная сумка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Тем временем в Сухиничах продолжаются поиски 26-летней женщины, которая самовольно ушла из больницы.