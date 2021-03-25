В Калуге пропала 79-летняя женщина

В четверг, 25 марта, в Калуге пропала 79-летняя Галина ОСТАПЕНКО. Женщина ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшей пенсионерки:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Была одета: черный пуховик, черные в белую крапинку брюки, полуботинки с меховой опушкой, светло-коричневая вязаная шапка, коричневые варежки.

С собой: темно-бордовая трость с черной ручкой.

Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.