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В Калуге пропала 79-летняя женщина
В четверг, 25 марта, в Калуге пропала 79-летняя Галина ОСТАПЕНКО. Женщина ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшей пенсионерки:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые, короткая стрижка.
- Была одета: черный пуховик, черные в белую крапинку брюки, полуботинки с меховой опушкой, светло-коричневая вязаная шапка, коричневые варежки.
- С собой: темно-бордовая трость с черной ручкой.
Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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