В Калужской области пропал 42-летний мужчина со шрамом

В селе Льва Толстого Дзержинского района Калужской области пропал 42-летний Алексей ЧЕТВЕРГОВ. Последний раз его видели 14 декабря, сообщает в среду поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры отмечают, что у мужчины есть особая примета – шрам на левой щеке.

Приметы пропавшего Алексея Четвергова:

Рост – 185 см,

Среднего телосложения,

Русые волосы с проседью,

Голубые глаза,

Темно-синяя телогрейка, синий рабочий комбинезон, синий свитер с серыми вставками, зеленые с пятнами дутые сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области уже больше месяца ищут мужчину из Подмосковья.