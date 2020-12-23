В Калужской области пропал 42-летний мужчина со шрамом
В селе Льва Толстого Дзержинского района Калужской области пропал 42-летний Алексей ЧЕТВЕРГОВ. Последний раз его видели 14 декабря, сообщает в среду поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры отмечают, что у мужчины есть особая примета – шрам на левой щеке.
Приметы пропавшего Алексея Четвергова:
- Рост – 185 см,
- Среднего телосложения,
- Русые волосы с проседью,
- Голубые глаза,
- Темно-синяя телогрейка, синий рабочий комбинезон, синий свитер с серыми вставками, зеленые с пятнами дутые сапоги.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее мы сообщали, что в Калужской области уже больше месяца ищут мужчину из Подмосковья.
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