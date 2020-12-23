В Калужской области больше месяца ищут 47-летнего мужчину

В Калужской области продолжаются поиски 47-летнего Сергея ДМИТРИЕВА, который пропал 14 ноября, сообщили в среду, 22 декабря, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры отмечают, что мужчина может находиться в Малоярославце, подмосковной Балашихе либо в любом другом городе.

Приметы пропавшего Сергея Дмитриева:

Рост – 185 см,

Нормального телосложения,

Темно-русые волосы,

Карие глаза,

Синяя куртка, синие джинсы, темно-зеленые кроссовки,

Темный рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.