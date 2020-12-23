В Калужской области больше месяца ищут 47-летнего мужчину
В Калужской области продолжаются поиски 47-летнего Сергея ДМИТРИЕВА, который пропал 14 ноября, сообщили в среду, 22 декабря, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры отмечают, что мужчина может находиться в Малоярославце, подмосковной Балашихе либо в любом другом городе.
Приметы пропавшего Сергея Дмитриева:
- Рост – 185 см,
- Нормального телосложения,
- Темно-русые волосы,
- Карие глаза,
- Синяя куртка, синие джинсы, темно-зеленые кроссовки,
- Темный рюкзак.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.