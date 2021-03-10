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В Калужской области пропала 36-летняя женщина
В Калужской области пропала 36-летняя Екатерина ЕРМОЛАЕВА. Последний раз женщину видели 24 февраля, сообщили 10 марта в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, пропавшая может находиться в Боровском районе – в городах Ермолино или Балабаново.
Приметы женщины:
- Рост – 168 см,
- Нормального телосложения,
- Русые волосы,
- Карие глаза,
- Черная куртка,
- Черные сапоги.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Тем временем
В Калуге с 28 февраля продолжаются поиски 33-летнего мужчины. Подробности.