В Калужской области пропала 36-летняя женщина

В Калужской области пропала 36-летняя Екатерина ЕРМОЛАЕВА. Последний раз женщину видели 24 февраля, сообщили 10 марта в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, пропавшая может находиться в Боровском районе – в городах Ермолино или Балабаново.

Приметы женщины:

Рост – 168 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Карие глаза,

Черная куртка,

Черные сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Тем временем

В Калуге с 28 февраля продолжаются поиски 33-летнего мужчины. Подробности.