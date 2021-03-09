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В Калуге вторую неделю ищут пропавшего 33-летнего мужчину
В Калуге с 28 февраля нет информации о местонахождении 33-летнего Михаила МОРОЗОВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Волонтеры опубликовали приметы и фото пропавшего:
- Рост – 174 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Серо-голубые глаза,
- Темно-серая куртка,
- Темно-синяя кофта с капюшоном,
- Синие джинсы,
- Черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
На выходных в городе также проходили поиски 88-летней женщины, которая пропала в районе улицы Минской. Ее удалось обнаружить живой.