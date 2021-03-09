В Калуге вторую неделю ищут пропавшего 33-летнего мужчину

В Калуге с 28 февраля нет информации о местонахождении 33-летнего Михаила МОРОЗОВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры опубликовали приметы и фото пропавшего:

Рост – 174 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Серо-голубые глаза,

Темно-серая куртка,

Темно-синяя кофта с капюшоном,

Синие джинсы,

Черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

На выходных в городе также проходили поиски 88-летней женщины, которая пропала в районе улицы Минской. Ее удалось обнаружить живой.