Главные новости в Калужской области 3 февраля: массовая вырубка и маленькое чудо

Какими новостями запомнилась в Калужской области среда, 3 февраля.

Маленькое чудо. Калужанка Карина Пиреева в 23 года перенесла операцию по пересадке сердца. Несмотря на некоторые осложнения, девушка смогла восстановиться, вышла замуж и задумалась о рождении ребенка. Еще 10 лет назад врачи начали бы отговаривать девушку. Но сейчас российская медицина шагнула вперед. Карина Пиреева 26 января родила дочку, которую назвали Алисой. О сказочной истории жизни с новым сердцем Карина рассказала КП40.

У ясеня не спросим. В 2021 году на улицах Калуги начнется массовая вырубка ясеней. Деревья поражены насекомым-вредителем - изумрудной златкой. Сегодня городская управа опубликовала длинный список улиц, на которых уничтожат 1703 дерева. На их месте обещают посадить что-то новое, но что именно, пока не говорят.

Место на миллионы. Летом 2021 года в Калуге к 650-летию города планируется установить мультимедийный фонтан. Его стоимость составит около 82 миллионов рублей. Но бюджет при этом не пострадает – все работы обещает оплатить один из банков в качестве подарка к празднику. Место установки фонтана пока не определено. Но калужане уже предложили один вариант.

222 жертвы. В Калужской области люди продолжают умирать от коронавируса. 3 февраля власти подтвердили четыре новые жертвы. Всего в списке умерших теперь 222 человека. Лечится на данный момент больше двух тысяч.

Опять заметет. Что-то давно в Калуге не было снегопада. Новую порцию осадкой синоптики обещают уже вечером в среду. А 4 февраля, предупреждают в МЧС, в отдельных районах области ожидается сильный снег.