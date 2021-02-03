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В Калуге вырубят 1703 ясеня на 65 улицах из-за поражения насекомыми
В 2021 году на улицах Калуги начнется массовая вырубка ясеней. Деревья поражены насекомым-вредителем - изумрудной златкой. В среду, 3 февраля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- К сожалению, спасти зараженные деревья не выйдет, а единственный способ предотвратить заражение других растений – точечная вырубка больного дерева и его утилизация, - пояснил он.
Всего с 65 улиц уберут 1703 ясеня. Вместо них обещают посадить другие растения.
Вырубка пораженных изумрудной златкой ясеней пройдет в Калуге в 2021 году:
- Ул. Луначарского, пер. Луначарского – 74 дерева,
- Ул. Ленина – 102,
- Ул. Московская, пл. Московская – 147,
- Ул. Рылеева – 45,
- Ул. Плеханова – 27,
- Ул. Суворова, пер. Суворова – 36,
- Ул. Телевизионная – 43,
- Ул. Глаголева – 38,
- Ул. Баррикад, пер. Баррикад – 47,
- Ул. Пролетарская, пер. Пролетарский – 36,
- Ул. Огарева, пер. Огарева – 19,
- Ул. Чижевского – 25,
- Ул. Кутузова – 28,
- Ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Салтыкова-Щедрина – 37,
- Ул. Николо-Козинская – 31,
- Ул. Степана Разина – 36,
- Ул. Мичурина – 39,
- Ул. М. Горького, пер. М. Горького – 32,
- Ул. Тульская, пр-д Тульский, пер. Тульский, 2-й Тульский пер. – 149,
- Ул. Болдина – 31,
- Пл. Мира – 5,
- Ул. Платова – 43,
- Ул. Клюквина – 24,
- Грабцевское шоссе, Грабцевский пр. – 87,
- Ул. Моторная – 32,
- Ул. Чичерина, пер. Чичерина – 42,
- Ул. Пухова – 29,
- Ул. Октябрьская, пр-д Октябрьский, пер. Октябрьский – 22,
- Ул. Академика Королева – 12,
- Ул. Циолковского – 22,
- Ул. Социалистическая – 23,
- Ул. Гагарина – 9,
- Ул. Карла Либкнехта – 48,
- Ул. Достоевского – 19,
- Ул. Дзержинского – 17,
- Ул. Карпова, пер. Карпова – 5,
- Ул. Кирова, пер. Кирова – 3,
- Ул. Маршала Жукова – 44,
- Ул. Маяковского, пер. Маяковского – 33,
- Ул. Никитина, пер. Никитина – 52,
- Ул. Пестеля, 1-й пер. Пестеля, 2-й пер. Пестеля – 36,
- Пл. Победы – 32,
- Ул. Театральная, пл. Театральная – 42.
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