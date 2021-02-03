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В Калуге вырубят 1703 ясеня на 65 улицах из-за поражения насекомыми

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 03.02.2021 14:23 7 1270
В Калуге вырубят 1703 ясеня на 65 улицах из-за поражения насекомыми

В 2021 году на улицах Калуги начнется массовая вырубка ясеней. Деревья поражены насекомым-вредителем - изумрудной златкой. В среду, 3 февраля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- К сожалению, спасти зараженные деревья не выйдет, а единственный способ предотвратить заражение других растений – точечная вырубка больного дерева и его утилизация, - пояснил он.

Всего с 65 улиц уберут 1703 ясеня. Вместо них обещают посадить другие растения.

Вырубка пораженных изумрудной златкой ясеней пройдет в Калуге в 2021 году:

  • Ул. Луначарского, пер. Луначарского – 74 дерева,
  • Ул. Ленина – 102,
  • Ул. Московская, пл. Московская – 147,
  • Ул. Рылеева – 45,
  • Ул. Плеханова – 27,
  • Ул. Суворова, пер. Суворова – 36,
  • Ул. Телевизионная – 43,
  • Ул. Глаголева – 38,
  • Ул. Баррикад, пер. Баррикад – 47,
  • Ул. Пролетарская, пер. Пролетарский – 36,
  • Ул. Огарева, пер. Огарева – 19,
  • Ул. Чижевского – 25,
  • Ул. Кутузова – 28,
  • Ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Салтыкова-Щедрина – 37,
  • Ул. Николо-Козинская – 31,
  • Ул. Степана Разина – 36,
  • Ул. Мичурина – 39,
  • Ул. М. Горького, пер. М. Горького – 32,
  • Ул. Тульская, пр-д Тульский, пер. Тульский, 2-й Тульский пер. – 149,
  • Ул. Болдина – 31,
  • Пл. Мира – 5,
  • Ул. Платова – 43,
  • Ул. Клюквина – 24,
  • Грабцевское шоссе, Грабцевский пр. – 87,
  • Ул. Моторная – 32,
  • Ул. Чичерина, пер. Чичерина – 42,
  • Ул. Пухова – 29,
  • Ул. Октябрьская, пр-д Октябрьский, пер. Октябрьский – 22,
  • Ул. Академика Королева – 12,
  • Ул. Циолковского – 22,
  • Ул. Социалистическая – 23,
  • Ул. Гагарина – 9,
  • Ул. Карла Либкнехта – 48,
  • Ул. Достоевского – 19,
  • Ул. Дзержинского – 17,
  • Ул. Карпова, пер. Карпова – 5,
  • Ул. Кирова, пер. Кирова – 3,
  • Ул. Маршала Жукова – 44,
  • Ул. Маяковского, пер. Маяковского – 33,
  • Ул. Никитина, пер. Никитина – 52,
  • Ул. Пестеля, 1-й пер. Пестеля, 2-й пер. Пестеля – 36,
  • Пл. Победы – 32,
  • Ул. Театральная, пл. Театральная – 42.
Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 03.02.2021 14:23 7 1270
Тэги: благоустройство дмитрий денисов
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