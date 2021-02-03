В Калуге вырубят 1703 ясеня на 65 улицах из-за поражения насекомыми

В 2021 году на улицах Калуги начнется массовая вырубка ясеней. Деревья поражены насекомым-вредителем - изумрудной златкой. В среду, 3 февраля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- К сожалению, спасти зараженные деревья не выйдет, а единственный способ предотвратить заражение других растений – точечная вырубка больного дерева и его утилизация, - пояснил он.

Всего с 65 улиц уберут 1703 ясеня. Вместо них обещают посадить другие растения.

Вырубка пораженных изумрудной златкой ясеней пройдет в Калуге в 2021 году: