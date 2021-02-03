Калужанка родила ребенка после пересадки сердца

Калужанка Карина ПИРЕЕВА в 23 года перенесла операцию по пересадке сердца. Несмотря на некоторые осложнения, девушка смогла восстановиться, вышла замуж и задумалась о рождении ребенка. Еще 10 лет назад врачи начали бы отговаривать девушку. Но сейчас российская медицина шагнула вперед. Карина Пиреева 26 января родила дочку, которую назвали Алисой. О сказочной истории жизни с новым сердцем Карина рассказала КП40.

- Карина, что привело к пересадке сердца? Какая-то болезнь?

- К пересадке сердца привела болезнь - дилатационная кардиомиопатия. Я очень часто болела простудными заболеваниями, в том числе ангиной. Это все дало осложнение на сердце. Мне было всего 23 года, организм молодой, я не чувствовала болезнь. Не было никаких признаков, отеков. А болезнь прогрессировала. Но в один прекрасный момент мне стало очень плохо. Началась одышка, стала отекать. Буквально за неделю меня подкосило. Превратилась в человека, который просто не мог встать с постели.

- Это же тоже большая удача, что вам сделали операцию?

- В течение недели я лежала в «Сосновой роще». Потом приняли решение, что меня надо перевести в Москву в Центр имени Шумакова. Там меня обследовали. Стало ясно, что нельзя уже спасти ситуацию, нужна трансплантация сердца. Я попала в Москву 1 октября 2015 года, а через 2 дня уже была сделана операция. Потому что состояние было очень плохим.

- Долго восстанавливались после операции? Медикаментов, наверное, тоже много принимали.

- Восстановление было очень непростым. Заняло около одного года. Я принимаю иммуносупрессию до настоящего момента. После трансплантации все пациенты вынуждены подавлять свой иммунитет, чтобы не случилось отторжения пересаженного органа.

После операции у меня был очень низкий иммунитет, поэтому я умудрилась переболеть трижды ангиной, лежала в челюстно-лицевой больнице с фурункулом. Даже ездила в Москву с подозрением на отторжение сердца. Но обошлось. Так что медикаментов я принимала приличное количество в течение года.

- Понимали после операции, что, скорее всего, не сможете сами родить?

- У меня никогда не было такой мысли, что не смогу иметь детей. Я задавала всегда вопросы врачам, есть ли возможность мне выносить ребенка. Но однозначного ответа не получала. Потому что на тот момент был в России только один случай, когда женщина после пересадки сердца родила. Врачи подтверждали, что есть очень много рисков. Но в 2020 году мы с мужем приняли решение попробовать родить ребенка. Вот видите, что из этого получилось. 26 января у нас родилась дочка Алиса.

- Когда вы познакомились с мужем, тему рождения детей обсуждали?

- Конечно. Мы сошлись на том, что хотим детей. Будем пробовать и поддерживать друг друга.

- Помните тот день, когда точно узнали, что вы беременны? Как муж отреагировал?

- Я узнала про беременность 1 июня 2020 года. Сразу же подошла к мужу. Показала ему тест на беременность. Он очень сильно обрадовался, обнял и поцеловал меня. Муж был счастлив.

- В какую больницу обратились после того, как узнали, что беременны?

- Сначала, естественно, я обратилась в Центр Шумакова. Позвонила и сообщила о своей беременности. После этого сходила в женскую консультацию. Дальше отправили на ведение беременности в Анненки, в перинатальный центр. Нужно было подстраховаться из-за моих особенностей организма.

- У врачей какие-то опасения были, не отговаривали?

- Врачи сразу сказали, что я очень сильно рискую. Были риски отторжения моего нового сердца. Но никто не отговаривал. Ни врачи, ни члены моей семьи, ни друзья.

- Врачи в перинатальном центре как-то особенно к вам относились?

- Какого-то особенного отношения не было. Я приходила в больницу как все остальные беременные девочки. Единственное, мой врач внимательно следил за моими анализами. Чтобы снизить риски, назначили определенные уколы.

- Что больше всего запомнилось за эти 9 месяцев беременности?

- Проблем особых не было. Я абсолютно спокойно проходила беременность. Больше скажу, у меня есть подруги, которые не имеют никаких заболеваний и особенностей, но им эти 9 месяцев давались намного сложнее.

Больше всего запомнилась – тревожность и забота всех моих родных и близких. Очень переживали за меня. Бабушки, дедушки, муж, сестра трепетно относились к каждому моему шагу. Старались опекать, даже в чем-то ограничивать. Я обожаю ездить за рулем. Но муж на время беременности сделал из меня исключительно пассажира.

- Критиков российской медицины хватает. В Калуге все нормально было, как врачи себя показали?

- Я благодарна врачам перинатального центра. Они отлично провели мою беременность, со знанием дела. У нас работают хорошие профессионалы.

- Вы все 9 месяцев оставались в Калуге? Обращались в течение этого времени в Москву?

- Да. Все время находилась в Калуге. Но где-то один раз в полтора месяца я ездила в Центр Шумакова, сдавала анализы крови и делала УЗИ. Дополнительно я обследовалась в Центре имени Кулакова. А за неделю до родов я уехала в Москву. Меня положили в 52-ую больницу и назначили дату кесарева сечения.

- Судя по видео Первого канала, врачей на родах было много. Что помните в день рождения вашего ребенка?

- Действительно, медиков хватало. Из Центра Шумакова присутствовали трансплантологи.

Я помню абсолютно все. К 9.30 меня привезли в операционную, а в 10.07 уже родилась Алиса. Все прошло достаточно быстро. Сразу увидела дочку. Это прекрасный момент. Испытала счастье. Мне сказали, что с ней все хорошо. Потом Алису унесли на обследование. А меня перевели в реанимацию для наблюдения в первые сутки. Я отошла от наркоза, утром перевели в обычное отделение.

- Понимаю, что сложно описать это словами, но что вы почувствовали, когда в первый раз вам принесли вашего ребенка?

- Испытывала, конечно, большую радость. Я очень сильно хотела увидеть Алису. Сильно переживала за ее состояние здоровья. А как только принесли малышку, была безгранично счастлива, что она, наконец-то, со мной.

- С каким ростом и весом родилась Алиса? Почему именно такое имя выбрали?

- 52 сантиметра, 3450 граммов. Почему такое имя? Совместно с мужем выбрали. К тому же, нам понравилось сочетание имени и отчества - Алиса Сергеевна.

- Папа ваш не совершал никаких необдуманных поступков, чтобы увидеть дочку раньше времени?

- Он очень сильно хотел увидеть ребенка, забрать нас поскорее домой. Но каких-то необдуманных поступков не делал. Да там ничего особо и не вытворишь. Из-за коронавируса в больницу просто так не зайти.

- Что говорили врачи перед выпиской по поводу вашего здоровья и дочки? Какие дальнейшие действия будут, прием препаратов или наблюдение особенное?

- Перед выпиской меня и Алису обследовали, удостоверились, что с нами все хорошо. В дальнейшем я продолжу принимать иммуносупрессию. Особого наблюдения не будет. Может быть, в течение следующего месяца еще раз проконсультируюсь с врачами в Центре Шумакова, сдам все анализы и сделаю УЗИ.

- Вы, наконец, дома? Как родные встретили? Кого уже видела Алиса Сергеевна?

- Я дома вместе с мужем и дочкой. Выписка была 1 февраля. Естественно, вся семья собралась у нас дома с шарами, цветами, подарками. Поэтому Алиса Сергеевна уже познакомилась со всей семьей – бабушками, дедушками, тетями и дядями.

- На Алисе остановитесь, с мужем не обсуждали? Или пока не время об этом думать?

- Муж, конечно, очень хочет еще одного ребенка. Я, наверное, тоже. Но сейчас не время об этом думать. Пока все внимание Алисе Сергеевне.

- По первым часам с Алисой дома, какой она ребенок, на кого похожа?

- Мнения разделились. Мне кажется, что дочка больше похожа на мужа. Могу сказать точно, Алиса – спокойная девочка.

- Все-таки ваш случай неординарный. К вам было большое внимание со стороны прессы?

- СМИ не мучили особенно. На выписке были журналисты двух федеральных телевизионных каналов. Я все-таки человек непубличный, поэтому для меня это был небольшой стресс. Не хочу собирать на себе какое-то чрезмерное внимание. Я готова рассказать свою историю, но только для того, чтобы у других таких же девочек появилась вера в рождение здоровых детей.