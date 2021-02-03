МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Калужской области 4 февраля

В Калужской области днем 4 февраля ожидается сильный снег. При этом ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов, предупреждает ГУ МЧС по Калужской области.

Порывы ветра усилятся до 5-10 м/с.

На дорогах возможна гололедица.

По данным синоптиков, в отдельных районах области, в том числе и в Калуге, снег может пойти уже вечером 3 февраля.

А вот в пятницу и на выходных Калужскую область ожидают морозы – до -20 градусов.