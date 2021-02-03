€ 80.12 0.42
МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Калужской области 4 февраля
В Калужской области днем 4 февраля ожидается сильный снег. При этом ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов, предупреждает ГУ МЧС по Калужской области.
Порывы ветра усилятся до 5-10 м/с.
На дорогах возможна гололедица.
По данным синоптиков, в отдельных районах области, в том числе и в Калуге, снег может пойти уже вечером 3 февраля.
А вот в пятницу и на выходных Калужскую область ожидают морозы – до -20 градусов.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!