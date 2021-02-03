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В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 03.02.2021 11:20 0 1294
В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 222, сообщили KP40 в среду, 3 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено 152 новых случая заболевания. За весь период заразились 26 439 человек.

Выздоровели еще 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 139 калужан.

На лечении остаются 2078 человек.

По всей России за сутки выявлены 16 474 случая коронавируса. За весь период - 3 901 204. Выписаны – 3 365 367. За последние сутки умерли 526 человек, за все время – 74 684.

UPD. В региональном оперативном штабе уточнили, что скончались жители Калуги 60 и 80 лет, 67-летний пациент из Дзержинского района и 57-летний житель Жиздринского района.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 439 (+15 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 178 (+1),
  • Боровский район – 125 (-3),
  • Кировский район – 118 (+1),
  • Козельский район – 105 (+4),
  • Малоярославецкий район – 96 (-2),
  • Жуковский район – 94 (+3),
  • Людиновский район – 90 (+3),
  • Дзержинский район – 87 (+5),
  • Ферзиковский район – 79 (+2),
  • Сухиничский район – 74 (-2),
  • Бабынинский район – 63 (-5),
  • Тарусский район – 60 (-3),
  • Думиничский район – 56 (-1),
  • Перемышльский район – 53 (-1),
  • Юхновский район – 52 (+1),
  • Жиздринский район – 43 (-2),
  • Медынский район – 39 (-3),
  • Спас-Деменский район – 36 (-2),
  • Мещовский район – 34 (-2),
  • Мосальский район - 31 (-3),
  • Износковский район – 29 (-2),
  • Хвастовичский район – 28 (-2),
  • Ульяновский район – 25 (-2),
  • Барятинский район – 24 (-1),
  • Куйбышевский район – 20 (-4).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 февраля 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 февраля 2021 года.

Тем временем

Новую партию вакцины от коронавируса привезли в Калужскую область. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 03.02.2021 11:20 0 1294
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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