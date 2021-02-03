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В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 222, сообщили KP40 в среду, 3 февраля, в федеральном оперативном штабе.
Выявлено 152 новых случая заболевания. За весь период заразились 26 439 человек.
Выздоровели еще 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 139 калужан.
На лечении остаются 2078 человек.
По всей России за сутки выявлены 16 474 случая коронавируса. За весь период - 3 901 204. Выписаны – 3 365 367. За последние сутки умерли 526 человек, за все время – 74 684.
UPD. В региональном оперативном штабе уточнили, что скончались жители Калуги 60 и 80 лет, 67-летний пациент из Дзержинского района и 57-летний житель Жиздринского района.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 439 (+15 к предыдущему дню),
- Обнинск – 178 (+1),
- Боровский район – 125 (-3),
- Кировский район – 118 (+1),
- Козельский район – 105 (+4),
- Малоярославецкий район – 96 (-2),
- Жуковский район – 94 (+3),
- Людиновский район – 90 (+3),
- Дзержинский район – 87 (+5),
- Ферзиковский район – 79 (+2),
- Сухиничский район – 74 (-2),
- Бабынинский район – 63 (-5),
- Тарусский район – 60 (-3),
- Думиничский район – 56 (-1),
- Перемышльский район – 53 (-1),
- Юхновский район – 52 (+1),
- Жиздринский район – 43 (-2),
- Медынский район – 39 (-3),
- Спас-Деменский район – 36 (-2),
- Мещовский район – 34 (-2),
- Мосальский район - 31 (-3),
- Износковский район – 29 (-2),
- Хвастовичский район – 28 (-2),
- Ульяновский район – 25 (-2),
- Барятинский район – 24 (-1),
- Куйбышевский район – 20 (-4).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 февраля 2021 года.
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