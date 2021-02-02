Во вторник, 2 февраля, в Калужскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в правительстве региона.

Всего к нам привезли 6930 доз.

Сегодня же ее обещают начать использовать в медицинских учреждениях.

Напомним, накануне министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ сообщил о завершении первого этапа вакцинации. Поступившая ранее партия препарата была полностью истрачена. За две недели в нашем регионе привили более 13 тысяч человек.

2 февраля в регионе выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом.