К понедельнику, 1 февраля, в Калужской области завершился первый этап вакцинации от коронавируса. Привито более 13 000 человек – именно столько доз вакцины было в распоряжении медиков.

По данным Минздрава, практически все дозы вакцины, поступившие в регион, пошли в ход, сообщает правительство региона.

Новая поставка препарата «Спутник V» в количестве 6930 доз ожидается до 5 февраля.

- Чтобы узнать, появилась ли вакцина в вашей поликлинике, звоните в колл-центр по номерам 122 и *040, - подчеркнули в правительстве.

Тем временем

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