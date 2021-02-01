В Калужской области завершился первый этап вакцинации от коронавируса
К понедельнику, 1 февраля, в Калужской области завершился первый этап вакцинации от коронавируса. Привито более 13 000 человек – именно столько доз вакцины было в распоряжении медиков.
По данным Минздрава, практически все дозы вакцины, поступившие в регион, пошли в ход, сообщает правительство региона.
Новая поставка препарата «Спутник V» в количестве 6930 доз ожидается до 5 февраля.
- Чтобы узнать, появилась ли вакцина в вашей поликлинике, звоните в колл-центр по номерам 122 и *040, - подчеркнули в правительстве.
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