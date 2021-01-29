Вакцинация от COVID-19 в Калуге: какие трудности и глупости поджидают вас на пути
Когда стало известно скором старте массовой вакцинации от нынешней заразы, я первым делом залез в Сеть за знаниями о российской прививке «Спутник V».
Поначитавшись всяких страстей о том, насколько это все не изучено, неизведанно, ново и теоретически опасно, вплоть до превращения людей в вампиров «как в фильме «Я – легенда» с Уиллом Смитом», твердо решил – буду!
Ну а что? Это же не изучено, неизведанно, ново и теоретически опасно, плюс кровососущее бессмертие маячит на горизонте – идеальный набор стимулов для моей пятой точки, падкой на приключения.
Если же говорить серьезно, то решение вакцинироваться принял потому, что весьма уважаемые и авторитетные медики крайне рекомендовали пройти вакцинацию, а различного рода диванные специалисты, откровенные провокаторы и троли раздували антипрививочную истерию, в лучшем случае основываясь на теориях и предположениях непонятных экспертов в белых халатах, а в худшем только лишь на собственных домыслах.
Ну а, как известно, то, что паникерам – смерть, нашему человеку – ляпота.
И вот в первый же день официального начала всероссийской вакцинации, 18 января, с низкого старта авторизовался на Госуслугах и, увидев на главной странице портала баннер: «Сделайте прививку от COVID-19», кликнул на него в полной уверенности, что никаких проблем с записью не будет.
Угу. Разбежался…
Не можем жить без косяков
Ни в этот день, ни на следующий, записаться на прививку мне так и не удалось. Система упорно раз за разом выдавала: «В настоящее время отсутствуют медицинские должности, в которые доступна запись на прием к врачу через ЕГПУ», - и посылала меня куда подальше. А именно, в регистратуру медучреждения.
Победить систему удалось только после того, как калужский минздрав прислал нам в редакцию подробную инструкцию. Как всегда, дьявол спрятался в деталях.
Оказывается, при заполнении пункта №3 формы заявки под названием: «Выберите лечебно-профилактическое учреждение для записи», в строку поиска по карте обязательно надо вбить слово «вакцинация». И тогда, о чудо, с нее исчезают все медицинские организации, где прививку от ковид не делают. И даже маркеры на карте меняют свой внешний вид.
Почему соответствующая подсказка отсутствует в форме заполнения заявки до сих пор - загадка.
Однако на этом проблемы не закончились.
Впихнуть бы
Я записался в пятую поликлиннику на Комарова, 4 на вечер среды, 27 января. Однако попасть туда было не суждено.
В назначенный день около 9:00 утра на сотовый позвонили из поликлиники и начали стращать, что вакцина заканчивается и, если я хочу успеть, надо прийти до обеда, а то вечером ничего не останется, но, как вариант, вы можете перезаписаться на другое время, когда придет следующая партия, и вечером никого нет, кроме вас, а когда будет вакцина непонятно, тараторила женщина и выжидающе замолчала после слов: «Ну так придете, или вас перезаписывать?»
- Перезаписывайте, - сказал я, так как в первой половине дня времени попросту не было.
На той стороне провода облегченно повесили трубку.
Что-то в словах этой женщины из пятой больницы показалось мне подозрительным. Как-то уж больно лукаво выглядело ее объяснение срочной необходимости привиться именно до обеда, присутствовали нестыковки, да и сам напор намекал на попытку сбить с толку и взять меня нахрапом.
Я попытался было выяснить, что это такое было, у оператора линии *040, но она вежливо послала меня туда же, куда несколькими днями ранее уже отправлял портал Госуслуг – в регистратуру пятой поликлиники.
Естественно, дозвониться до любой из регистратур любой поликлиники в эти дни дело практически нереальное. Но я все же честно попробовал в надежде, что ошибаюсь.
Угу. Разбежался…
Поработал экспонатом
Несколько сотрудников нашей редакции уже сделали себе прививку, и один из них рассказывал, что в областной больнице принимают без предварительной записи всех желающих.
- Даже документов не спрашивают. Только ФИО, возраст, телефон и надо две анкеты заполнить. Мы пришли и спокойно сделали. Очередей вообще нет.
Так как я терпеть не могу, когда срывают мои планы, было решено ближе к вечеру отправиться в Аненки и попробовать вакцинироваться там.
- Придется подождать полчасика, пока вакцина разморозится, - сказала терапевт после небольшого опроса, проверки анкеты, сатурации, давления и температуры.
- Без проблем, - ответил я и отправился в коридор.
В это самое время в облбольницу приехала делегация из районных больниц. Сотрудники областной поликлиники водили ее по кабинетам с экскурсией:
- Вот тут у нас осмотр делают и после него прививку, а вот это термосумка, в ней вакцину перевозят, когда едут на предприятия вакцинировать, а вот молодой человек сидит, ждет, когда вакцина разморозится.
Как говорится, почувствуй себя экспонатом.
Через полчаса меня пригласили в кабинет. Пока медсестра набирала в шприц вакцину, разговорились.
- А вы мне всю склянку вколите? – интересуюсь.
- Нет, тут доза на пять человек, - отвечает женщина.
- А остальное куда?
- Ну, если больше никто не придет, выкинем. Повторно замораживать ее нельзя.
- Это, получается, вы ради меня одного пять доз потратите?
- Ну а что делать, не оставлять же вас без прививки только потому, что один.
И тут все встало на свои места. Я понял истинные мотивы девушки из пятой больницы и истинную цель ее увещеваний. Они просто пожадничали. Видимо, на вечер кроме меня никто больше не записался и в поликлинике решили попытаться впихнуть меня на утро, дабы не размораживать пять доз вакцины специально для меня.
От этого стало немного неприятно. Все-таки экономить на здоровье и безопасности людей – это совсем не то, о чем мечтал Гиппократ. Да и лукавить тоже очень нехорошо. Объяснили бы честно и открыто, как есть. Мол, на вечер никого, кроме вас, 4 дозы просто пропадут, давайте лучше утром или в другой день. Уверен, что 99% людей приняли бы такое объяснение и вошли в положение. Зачем было нагонять непонятной мути?
Побочные эффекты
После прививки посидел в облбольнице полчаса для проформы, на случай аллергических реакций, и отправился домой, ловить внутренним оком страшные побочные эффекты, которыми паникеры пугали народ во всяких Интернетах.
Через несколько часов мне показалось, что резко скакнула температура. Градусник над этим посмеялся – 36,7. Еще через пару-тройку минут на меня напал кашель, но через полминуты, а то и меньше, прошел так же внезапно, как и появился.
Создалось впечатление, что вакцина разбудила моих «солдат защиты организма», как метко назвали антитела в калужском минздраве. И они, соскучившись по войнушке, на радостях пошли крушить всякую нечисть, некогда затаившуюся в закоулках моего организма до лучших времен, и за пару минут перебили ее всю.
Больше побочки мое внутреннее око так и не разглядело, как ни пыталось. Вроде как еле заметно побаливало место укола, но это скорее психосоматика. Боли не было, просто в плече время от времени ощущалось небольшое неудобство, будто тебе загнали под кожу микроскопический шарик. Но и это ощущение полностью рассосалось к пятнице, 29 января.
Что там с антителами сейчас, понятия не имею. Внешне они себя никак не проявляют. Поди целиком и полностью поглощены военными сборами. Точно буду знать, когда сделаю анализ на них через пару недель после второй прививки.
Но это будет уже весной.
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